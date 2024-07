Spokojna kolorystyka i minimalizm małego balkonu w stylu skandynawskim pozwolą odpocząć po ciężkim dniu. Funkcjonalne wyposażenie nie przytłoczy niewielkiej przestrzeni dużą liczbą przedmiotów.

Na balkonie urządzonym na kształt skandynawski będą rosły zielone, szumiące rośliny w czarnych metalowych lub drewnianych donicach.

Główne zasady stylu skandynawskiego

Jeśli chcemy urządzić mały balkon w stylu skandynawskim, warto poznać jego główne zasady:

Minimalizm. Niewielka liczba przedmiotów to zaleta w przypadku małego balkonu.

to zaleta w przypadku małego balkonu. Funkcjonalność.

Stonowane, jasne kolory.

Dodatki drewniane bądź bardziej nowoczesne. Ważne, aby przy zagospodarowywaniu powierzchni balkonu zachować surowy styl i prostotę.

i prostotę. Dużo zieleni. Rośliny ożywią i nadadzą świeżość przestrzeni.

Meble na mały balkon w stylu skandynawskim

Meble balkonowe powinny być łatwe do czyszczenia. Metalowe meble na małym balkonie świetnie wkomponują się w skandynawską stylistykę. Można też kupić plastikowe meble, koniecznie utrzymane w naturalnej kolorystyce. Wybierzmy spośród szarości, czerni i bieli.

Na balkonie bardzo dobrze będą wyglądały też meble drewniane. Należy je odpowiednio zabezpieczyć, np. lakierem do drewna lub bejcą, aby nie były podatne na wilgoć. Drewniany stół czy krzesła można też pomalować farbą, by uzyskać popularny efekt bielonego drewna. Wystrój balkonu powinien pasować do stylu, w jakim urządzone jest mieszkanie. Jeśli w środku mamy drewniane elementy, warto zastosować je także na zewnątrz.

Balkon w stylu skandynawskim jest nie tylko ładny, ale też funkcjonalny, dlatego nie będzie na nim przeszkadzała suszarka do prania. Najlepiej dopasować jej kolorystykę (lub samemu ją pomalować) do pozostałych elementów. Na nieco większym balkonie można postawić tradycyjną suszarkę mającą rozkładane ramiona. W przypadku małego balkonu natomiast należy wybrać suszarkę przysufitową. Suszarkę można kupić lub zrobić samodzielnie. Zwykle jest ona z metalu, dlatego będzie idealnie komponować się z prostotą balkonu na kształt skandynawski. Tego typu suszarka nie będzie przeszkadzała w odpoczynku i zajmowała cennego miejsca.

Na małym balkonie chcemy odpocząć, np. na leżaku. Można pokusić się też o hamak lub podwieszany fotel, który można w każdej chwili odwiesić. Jeśli akurat chcemy zmienić przeznaczenie balkonu i postawić stolik i krzesła, nie ma problemu. Leżaki i fotele powinny być wykonane z naturalnych materiałów, które są odporne na niekorzystne czynniki atmosferyczne. Naturalność również jest zgodna ze stylem skandynawskim.

Rośliny na małym balkonie w stylu skandynawskim

Surowe i proste meble oraz naturalne kolory wspaniale będą prezentować się przy soczyście zielonych roślinach. Wstawmy je w drewniane lub ceramiczne donice, najlepiej w kolorze brązowym. Można też wykorzystać surowe donice ze stali – w kolorze metalicznym lub czarnym, które będą kontrastowały z zielenią roślin. Jeśli wybrana liczba donic nie zmieści się na balkonie, niektóre można umieścić na jego poręczy.