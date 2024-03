Nie tylko Brytyjczycy od kilku miesięcy bacznie przyglądają się brytyjskiej rodzinie królewskiej, wypatrując na jej czele księżnej Kate. Ta, z powodu operacji, musiała na pewien czas odsunąć się od pełnienia obowiązków, jednak nikt nie przypuszczał, że jej zniknięcie będzie całkowite. Teraz dowiedzieliśmy się, że żona Williama już wróciła do pracy i na start otrzymała specjalne zajęcie.

Reklama

Księżna Kate wróciła do pracy

Ostatnie wydarzenia w rodzinie królewskiej poruszyły opinię publiczną niemal na całym świecie. Gdy kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że Kate Middleton musi przejść planowaną operację brzucha i w związku z tym na pewien czas jest zmuszona zrezygnować z pełnienia obowiązków, nikt nie przypuszczał, że pociągnie to za sobą taką aferę. Już po niedługim czasie od zabiegu wielu zaczęło martwić się samopoczuciem żony księcia Wiliama, ponieważ Pałac nie przekazywał żadnych nowych informacji.

Oliwy do ognia dolało rodzinne zdjęcie opublikowane z okazji Dnia Matki, które okazało się być przerobionym, co potwierdziła sama księżna. Fala spekulacji i teorii spiskowych urosła więc do ogromnych rozmiarów, a milczenie rodziny królewskiej tylko ją podsyca. Wszyscy zastanawiają się, co tak naprawdę dzieje się z księżną Kate?!

Kate Middleton, książę William SplashNews.com/East News

Choć zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, żona Williama miała wrócić do swoich obowiązków dopiero w okresie wielkanocnym, opinia publiczna podejrzewa, że coś jest nie tak. Tymczasem właśnie okazało się, że księżna ponoć już jakiś czas temu wróciła do pracy, jednak póki co wypełnia je w zaciszu własnego domu!

Informację tą przekazał rzecznik Pałacu Kensington. Dowiedzieliśmy się również, że Kate obecnie zajmuje się kampanią "Shaping Us" prowadzoną na rzecz Królewskiej Fundacji Centrum Wczesnego Dzieciństwa!

Zobacz także

Księżna była na bieżąco informowana o przebiegu całego procesu - przekazał rzecznik dla ''The Telegraph''.

Kiedy więc będziemy mogli zobaczyć księżną Kate pierwszy raz podczas publicznego wystąpienia? To pytanie niezmiennie od miesięcy pozostaje bez odpowiedzi.

Reklama

Zobacz także: Tylko u nas: To dlatego księżna Kate zniknęła? Chodzi o Williama! Mamy komentarz

Kate Middleton Rex Features/East News

Kate Middleton Matt Crossick/Press Association/East News