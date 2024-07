Anna i Grzegorz Bardowscy wraz z dziećmi już od kilku miesięcy mieszkają w nowym domu. Teraz, gdy w końcu do Polski zawitała piękna pogoda, małżonkowie postanowili ruszyć z pracami w ogrodzie. I właśnie Anna Bardowska postanowiła pochwalić się pierwszymi efektami. Jak się okazało, uczestniczka "Rolnik szuka żony" zorganizowała już "strefę odpoczynku" w swoim ogrodzie. Jak to się prezentuje? Zobaczcie sami, bo fani są pod wrażeniem.

Anna Bardowska chętnie dzieli się z fanami nowinkami ze swojego życia. Obserwatorzy uczestniczki programu "Rolnik szuka żony" mogą na bieżąco śledzić jej losy za pośrednictwem Instagrama, na którym żona Grzegorza Bardowskiego jest bardzo aktywna. W jej relacjach nie brakuje nowych, rodzinnych zdjęć, a także opowieści na temat nowego domu. Jakiś czas temu Anna Bardowska zdradziła, z czego nie jest do końca zadowolona w swoim mieszkaniu. Teraz jednak przyszła do swoich fanów ze znacznie lepszymi wiadomościami.

Jak się okazało, Anna i Grzegorz Bardowscy ruszyli z pracami w ogrodzie. W czasie gdy nowe, piękne ogrodzenie pnie się w górę, Anna Bardowska postanowiła zadbać już o organizację "strefy odpoczynku" w ogrodzie.

- Moja mała strefa obserwacji kiedy dzieci będą bawić się w ogrodzie ;) , a tak poważnie to wiecie, że mamy cały ogród do zrobienia. Małymi kroczkami zaczynamy działać - trawa powoli wschodzi, jeszcze nie wygląda idealnie, ale ma dopiero ok. 8-10 tygodni. Ogrodzenie pnie się w górę, a ja zorganizowałam strefę odpoczynku dla wszystkich, którą małym kosztem ozdobiłam poduszkami i kocem, nie mogło zabraknąć też kwiatków ???? Dzisiaj jeszcze pojawi się długo wyczekiwana piaskownica dla dzieci - napisała Anna Bardowska, chwaląc się przy tym pierwszymi zdjęciami ze "strefy odpoczynku".