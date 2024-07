Przy organizowaniu przyjęć okolicznościowych warto przestrzegać zasad eleganckiego nakrycia stołu i układania sztućców. Nakrycie stołu jest zależne od wielkości przyjęcia oraz ilości i rodzajów zaplanowanych dań.

Zasady savoir vivre opisują dobre maniery oraz wymagane zachowania w różnych sytuacjach życiowych. Jedną z obowiązujących reguł jest odpowiednia etykieta stołu, jaką należy zastosować przy wizycie gości.

Jak usadzić gości przy stole?

Przy organizacji większych przyjęć należy zwrócić uwagę na sposób usadzenia gości przy stole. Zaleca się umieścić przy każdym nakryciu wizytówkę wskazującą nazwisko osoby, dla której przygotowano określone miejsce. Kolejną zasadą jest usadzenie gości w sposób naprzemienny: mężczyzna, kobieta. Kobieta powinna siedzieć po prawej stronie mężczyzny, z którym przyszła.

Nakrycie stołu

Rodzaj przyjęcia oraz zaplanowane menu pozwalają na rozróżnienie dwóch typów nakrycia stołu, czyli nakrycie podstawowe oraz rozszerzone. Podstawową zasadą obowiązującą przy obu nakryciach jest ułożenie sztućców od wewnątrz na zewnątrz. Najbliżej talerza układa się sztućce przeznaczone do dania głównego. Po stronie prawej nakrycia umieszcza się noże oraz łyżkę do zupy, natomiast po lewej widelce. Sztućce deserowe układa się nad nakryciem pamiętając o tym, że trzonek widelca powinien być zwrócony w lewo, a łyżeczki w prawo. Zwraca się również uwagę na ustawienie kieliszków przeznaczonych do różnych rodzajów napojów. Kieliszek do dania głównego powinien znajdować się nad czubkiem noża, natomiast do przekąsek umieszcza się trochę niżej.

Podstawowe nakrycie stołu

Nakrycie podstawowe uwzględnia danie główne złożone z trzech dań, czyli zupy, drugiego dania oraz deseru. W jego skład wchodzi łyżka do zupy, nóż, widelec do dania głównego, widelczyk i łyżeczka deserowa oraz kieliszki: do wina i do wody. Nóż należy umieścić po prawej stronie nakrycia, skierowany ostrzem w lewo. Po prawej stronie noża kładzie się łyżkę do zupy. Widelec do dania głównego układa się po stronie lewej zastawy. Kieliszek przeznaczony do wina ustawia się po stronie prawej na wysokości sztućców deserowych.

Nakrycie rozszerzone

Przyjęcia, których menu złożone jest z dużej ilości dań wymagają rozszerzonego nakrycia stołu, z uwzględnieniem różnych trunków i rodzajów potraw. Nakrycie rozszerzone zawiera nóż i widelec: duży, do przystawek, do ryb, łyżkę do zupy, sztućce deserowe: widelczyk i łyżeczka, nóż do masła, talerzyk do pieczywa oraz kieliszki: do wina białego i do czerwonego oraz kielich do szampana. W skład nakrycia powinny wchodzić również serwetki oraz podtalerz wyznaczający środek nakrycia, na którym ustawia się zastawę. Ułożenie sztućców przedstawia się następująco: noże (do dania głównego i do ryb) oraz łyżkę do zupy układa się po stronie prawej, natomiast po lewej: trzy rodzaje widelców, czyli do dania głównego, do ryb i do przystawek. Sztućce ułożone najdalej od talerza będą używane najcześniej. Talerzyk do pieczywa wraz z nożykiem powinien znajdować się po stronie lewej – nożyk ułożony na jego prawej krawędzi skierowany ostrzem w lewo.