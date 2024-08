Już pod koniec sierpnia odbędzie się kościelny ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja, który może być wydarzeniem roku. Choć 19-letnia wokalistka i jej narzeczony w ostatnim czasie chronią prywatność i nie chcą opowiadając o zbliżającej się uroczystości w mediach, nam udało się dowiedzieć o kilku szczegółach dotyczących list gości. Kto ze znanych i lubianych gwiazd otrzymał zaproszenie na ten ślub? Zobaczcie!

Goście VIP na ślubie Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Już kilka tygodni temu jako pierwsi informowaliśmy o szczegółach kościelnego ślubu Roxie Węgiel i Kevina Mgleja. Odbędzie się on na Podkarpaciu, w rodzinnych stronach wokalistki. Roksana i Kevin już jakiś czas temu zaprosili gości na uroczystość, ale w obawie przed paparazzi, ukryli dokładne miejsce zarówno ślubu, jak i wesela.

Zaproszone osoby będą zakwaterowane w kilku różnych hotelach, skąd zostaną przetransportowani specjalnymi samochodami na miejsce ceremonii (kościół, a następnie na salę weselną). Para młoda chce uniknąć paparazzi, którzy w ten sposób nie będą w stanie się dowiedzieć, gdzie odbywa się ślub i wesele informowaliśmy

W organizacji przyszłej parze młodej pomaga zaś Izabela Janachowska, najpopularniejsza w Polsce specjalistka w tej dziedzinie. Kto zaś pojawi się na ślubie? TYLKO U NAS!

Jak udało nam się dowiedzieć, zaproszenie na ślub Roksany Węgiel otrzymała sama... Maryla Rodowicz! Warto przypomnieć, że to do jej utworu - "Niech żyje bal" - wykonywanego na żywo przez Rodowicz, Roksana zatańczyła freestyle'a w finale "Tańca z Gwiazdami". Ta współpraca zaowocowała nie tylko sympatią, ale i... kolejnym projektem. Okazuje się, że Maryla i Roksana nagrały wspólnie piosenkę na nową płytę Rodowicz (na której znajdzie się 10 utworów z 10 rożnymi artystami), co więcej, niedawno nakręciły wspólny teledysk.

Być może na ślubie Roxie pojawi się również... Mata! Artystka jakiś czas temu wystąpiła w jego klipie "1 na 100", a teraz znów kręcą kolejny - tym razem nad polskim morzem! Nic więc dziwnego, że raper otrzymał zaproszenie na wesele koleżanki po fachu.

Wśród gości nie zabraknie również przyjaciół z "Tańca z Gwiazdami"! Poza tanecznym partnerem Roxie, Michałem Kassinem (który będzie przygotowywał parę do pierwszego tańca) zaproszenie na ślub otrzymali również... Maffashion oraz Michał Danilczuk!

Szykuje się więc wydarzenie roku! My zaś nie możemy doczekać się pierwszych zdjęć, zwłaszcza Roxie w białej sukni ślubnej!