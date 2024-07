To, jak udekorować stół na przyjęcie urodzinowe, nie powinno nastręczać problemów, jeśli wiemy, co lubi albo czym interesuje się solenizant czy solenizantka. Dzieci raczej nie ucieszą się ze świeżych kwiatów i eleganckiej zastawy, a pięćdziesięciolatek może czuć się nieswojo w otoczeniu baloników i pstrokatych serwetek czy konfetti.

Ozdabianie stołu na urodziny dziecka

Impreza dla dzieci powinna być przede wszystkim kolorowa i radosna. Dzieci nie będą siedziały sztywno przy stole, dlatego nie ma sensu ustawiać nakryć „od linijki” ani wyciągać porcelany. Najlepiej sprawdzą się kolorowe jednorazowe czy plastikowe talerzyki i kubeczki. Małe dzieci nie potrafią posługiwać się nożem i widelcem, dlatego także menu powinno być dostosowane do wieku uczestników przyjęcia. Pyszne i ładne będą np. owoce wbite w połowę melona lub arbuza – owocowy jeż. Dekoracje stołu na urodziny stanowić powinny również kolorowe ciastka i babeczki. Warto także ozdobić stół np. kwiatkami. Nie muszą być żywe, można użyć kwiatów z bibuły albo z papieru. Małe dziewczynki ucieszą się z motylków czy kokardek na stole i wokół niego, a chłopcom spodobają się dinozaury, auta czy np. talerze i kubki w moro. Na imprezie urodzinowej dla nieco starszych dzieci, w wieku szkolnym, stół można udekorować drobnymi i błyszczącymi elementami.

Okrągły jubileusz – dekoracja stołu urodzinowego na imprezę dla dorosłych

O ile w przypadku dwudziestolatków sprawdzą się śmieszne gadżety i duża dowolność, o tyle na imprezie urodzinowej pięćdziesięciolatka dekoracja stołu powinna być bardziej stonowana i raczej elegancka. Żeby nie było wątpliwości co do tego, jak udekorować stół, najlepiej wziąć pod uwagę nie tylko wiek jubilata, ale i jego usposobienie. Na przyjęciu urodzinowym dobrze powinni czuć się goście, ale przede wszystkim osoba obchodząca jubileusz. Zawsze dobrym rozwiązaniem będzie użycie ładnej zastawy i świeżych kwiatów – na środku stołu może znaleźć się urodzinowy bukiet. Odświętna zastawa domaga się także obrusa i serwetek, co daje możliwość stworzenia niebanalnej, wielobarwnej dekoracji stołu. Alkohol dobrze jest podać w karafkach, które staną się nie tylko elementem praktycznym, ale i ozdobnym.