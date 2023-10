Omenaa Mensah i Rafał Brzoska poszli w ślady Anny i Roberta Lewandowskich i postanowili wziąć drugi ślub w egzotycznej, balijskiej scenerii. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło gwiazd - między innymi Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Jak się bawili? Zobaczcie!

Dopiero co media obiegły wieści o odnowieniu przysięgi małżeńskiej przez Annę i Roberta Lewandowskich, którzy powiedzieli "tak" po raz drugi w Toskanii. Teraz Omenaa Mensah i Rafał Brzoska również postanowili wykorzystać czas wakacji i urlopów, by podczas wyjazdu... wziąć drugi ślub w egzotycznych okolicznościach, a wśród gości znalazły się też polskie gwiazdy.

Zaproszenie na drugi ślub Omeny Mensah i Rafała Brzoski otrzymali Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan. Gwiazda TVN nie kryła zachwytu nad oprawą uroczystości i opublikowała obszerną relację z wydarzenia na Instagramie.

- To był najpiękniejszy ślub na jakim byliśmy… Z szacunku do świata, ze zrozumienia różnorodności, wielkiej miłości do sobie nawzajem i innych, powstała ceremonia zapierająca dech w piersiach. Dziękujemy, że mogliśmy być jej częścią. Jak cała Wasza rodzina i wszyscy przyjaciele - Kochamy Was, na dobre i na złe, zawsze - napisała poruszona Małgorzata Rozenek.