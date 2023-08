Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek spędzają czas w Sopocie. Tym razem to nie rodzinne wakacje a zawodowe wyzwanie byłej prowadzącej "Dzień Dobry TVN". Małgorzata Rozenek pierwszego dnia Top of the Top Sopot Festivalu debiutowała jako prowadząca. Nad polskim morzem spędzi kilka dni, może liczyć również na wsparcie ukochanego męża. Pomiędzy koncertami w Operze Leśnej zakochani spędzają czas w na świeżym powietrzu, a czułości nie szczędzą sobie nawet w restauracji. Nie zapomnieli również o swoim najmłodszym synku. Wygląda na to, że trafi do niego kilka skromnych pamiątek znad morza.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan przyłapani w Sopocie

Top of the Top Sopot Festiwal to nie tylko święto muzyczne ale również ważne wydarzenie dla stacji. Do Opery Leśnej od wczoraj zjeżdżają nie tylko największe muzyczne gwiazdy ale również osobowości znane z anteny TVN. Jako prowadząca swój debiut zaliczyła m. in. Małgorzata Rozenek. Zachowanie Małgorzaty Rozenek na scenie było komentowane równie głośno, co jej dwie zjawiskowe kreacje. Na backstage'u za żonę trzymał kciuki Radosław Majdan.

Zobacz także: Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek w ogniu krytyki za obdarowywanie Henia prezentami

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan postanowili skorzystać z wolnego czasu, który mają między festiwalowymi koncertami. Chętnie spacerowali deptakiem i zatrzymywali się na krótkie pogawędki z fanami. Majdanowie trzymali się za ręce, trzeba przyznać, że romantyzmu im nie brakuje.

Zobacz także: Druga stylizacja Małgorzaty Rozenek na festiwalu w Sopocie przyćmiła jej posągową kreację!

Paparazzi przyłapali także Małgorzatę Rozenek i Radosława Majdana w restauracji. Zajęli stolik w ogródku, od czasu do czasu nie szczędząc sobie czułości. Fotoreporterzy uwiecznili ich pocałunki przy stole.

Zobacz także: Tak Radosław Majdan ubrał się na festiwal: "Nie pasuje do Małgosi ni w ząb"

Najwidoczniej Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan nie zapomnieli również o małych niespodziankach dla swojego synka Henia. W jednym ze sklepów kupili zabawkowe piłeczki. Nie jest tajemnicą, że Henio (po tacie) kocha sport. Niedawno Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pokazali jak obdarowują Henia prezentami, dokumentując każdy uśmiech chłopca.