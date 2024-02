Dagmara Kaźmierska jest największym zaskoczeniem tegorocznej edycji "Tańca z Gwiazdami". Gdy tylko produkcja potwierdziła jej udział w show, w sieci pojawiły się komentarze zmartwionych fanów, którzy sugerowali, że Dagmara nie powinna tańczyć ze względu na jej nogi, które po groźnym wypadku sprzed lat nie są w pełni sprawne. Teraz okazuje się, że gwiazda ma pomoc ze strony produkcji. Zobaczcie, jak stacja zmieniła zasady show tylko dla Dagmary.

Dagmara Kaźmierska w "Tańcu z gwiazdami" na innych zasadach?

Dagmara Kaźmierska miała obawy odnośnie uczestnictwa w "Tańcu z Gwiazdami", ponieważ nie jest tajemnicą, że od lat ma problemy z nogami, które rozpoczęły się po groźnym wypadku samochodowym. Jak wiadomo, taneczne show jest wyzwaniem nie tylko z uwagi na sam występ sceniczny, ale również na obuwie, które tancerki są zmuszone zakładać na treningi i turnieje. Są to specjalne buty taneczne do tańców latynoamerykańskich oraz standardowych, których obcas jest w wysokości 8-10 cm. Nie jest to zatem obuwie przystosowane dla osób, które mają zaburzoną sprawność nóg.

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel Instagram/Taniec z gwiazdami

Z wywiadu dla "Świata Gwiazd", który Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel udzielili kilka dni temu wynika, że produkcja "TzG" wyciągnęła do Dagmary pomocną dłoń i zmieniła dla niej zasady. Mianowicie Dagmara na każdym treningu oraz w każdym odcinku show będzie tańczyła w butach na klocku, który wynosi nie więcej niż 5 cm i jest dużo bardziej stabilny niż cienka szpilka.

Takie buty taneczne są dopuszczalne na turniejach w kategoriach dziecięcych, w późniejszych etapach kariery tancerki zmieniają obcasy na wyższe.

Pawel Wodzynski/East News

"Taniec z Gwiazdami" będziemy mogli ponownie oglądać na antenie Polsatu od 3.03. Ta odnowiona edycja już ma swoich zwolenników, którzy nie mogą doczekać się rozpoczęcia show. Jedną ze zmian jest możliwość wykupienia biletów do studia, gdzie odbywa się program i możliwość oglądania swoich ulubieńców na żywo.

