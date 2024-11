Roksana Węgiel nie ukrywa, że jest szczęśliwie zakochana w Kevinie Mgleju. Para postanowiła pobrać się w wakacje, a ich ślub był szeroko komentowany w mediach. Podczas wesela nie brakowało atrakcji, a także specjalnego występu ich sławnej przyjaciółki. W rozmowie z nami 19-latka niespodziewanie podzieliła się szczerym wyznaniem!

Roksana Węgiel: "Towarzyszyła nam przy początkach naszego związku"

Wielki ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja już za na nami. Para zdecydowała się na huczną ceremonię w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni na Podkarpaciu, a później zaprosili wszystkich gości do specjalnie wynajętej winnicy. Zakochani do pomocy w organizacji całego przedsięwzięcia zaprosili specjalistkę w branży ślubnej, czyli Izabelę Janachowską i jej team. Na młodą parę w sali weselnej czekała wyjątkowa niespodzianka, a także mogli liczyć na występ przyjaciółki, która podobnie jak Roxie pierwsze kroki stawiała w "The Voice Kids". Anastazja Maciąg, bo o niej mowa, zaśpiewała zakochanym utwór "Moment", jak się teraz okazuje, wybór tego utworu wcale nie był przypadkowy! Roksana Węgiel w rozmowie z nami zdradziła całą prawdę.

To było piękne, niezapomniana chwila. Oczywiście wszyscy świetnie się bawili, my też z Kevinem mamy bardzo dobre wspomnienie jeśli chodzi o piosenkę Anastazji 'Moment' - przyznała.

19-latka przyznała, że darzy piosenkę szczególnym sentymentem.

Tak naprawdę towarzyszyła nam przy początkach naszego związku i po prostu mam do tej piosenki taki sentyment - dodała.

Teraz Roksana Węgiel i Anastazja Maciąg połączyły siły i wydały wspólną piosenkę "Nieładnie", która znalazła sie na debiutanckim albumie Anastazji. A co jeszcze zdradziła nam Roksana Węgiel? Przekonajcie się sami i zobaczcie wideo!

