U Sebastiana z "Żony dla Polaka" nadszedł czas na pierwsze sceny zazdrości. Andżelika nie ukrywa, że bardzo zależy jej na uczestniku, a każdy jego wyraz zainteresowania w stronę innej sprawie jej zawód. Ma jednak po swojej stronie ojca Sebastiana:

Andżelika mnie się najbardziej podoba ze wszystkich. Musi się podobać, bo jest piękna.

Ojciec kolejny raz zdecydował się zrobić Sebastianowi reklamę.

Ojciec Sebastiana z "Żony dla Polaka" zachwycony kandydatkami

W ostatnim odcinku kandydatki Mariusza z "Żony dla Polaka" poznały jego byłą. A dziś wszystkie oczy ponownie zwrócone są na ojca Sebastiana. Senior jest obecny przy boku syna od początku jego udziału w formacie, nie ukrywa, że doskonale czuje się wśród dziewczyn, które przyjechały do Chicago poznać jego potomka.

Mieszka mi się z dziewczynami odkąd przyjechały, super. Tryskają radością, można z nimi pogadać na wszystkie tematy.

Trudno nie zauważyć, że pan Bogdan czuje się w towarzystwie młodych swobodnie. Jednak nawet one zauważyły, że ojciec pilnował Sebastiana nawet podczas randek. Andżelika w pewnym momencie wypaliła: "Myślę, że trochę za bardzo zaangażowany w ten program jest tata Sebastiana. Powinien troszeczkę bardziej oddać mu głos". To jednak nie zmieniło faktu, że to właśnie ona jest faworytką pana Bogdana na przyszłą synową.

Te dziewczyny są takie fajne, że bardzo trudny wybór. Każda z nich ma coś w sobie. Agata jest taką dziewczyną, która zawsze wszystko załatwi. Sandra jest elegancka po prostu ale Andżelika mnie się najbardziej podoba ze wszystkich. Musi się podobać, bo jest piękna.

Ojciec o Sebastianie z "Żony dla Polaka": "Przy mamusi zawsze był"

Dziewczyny korzystają z uprzejmości i zaangażowania pana Bogdana, by się nieco więcej dowiedzieć o Sebastianie:

A Sebastian, jak był młodszy, to był grzeczny czy raczej niekoniecznie? - zapytała Andżelika.

Był bardzo grzeczny. Sebastian to tak raczej przy mamusi zawsze był. (...) dzwoni do niej codziennie, długo rozmawiają. Ja to np. nie mam o czym rozmawiać tak długo, a oni mają zawsze odpowiedział pan Bogdan.

mat. prasowe Żona dla Polaka

Zazdrość o Sebastiana z "Żony dla Polaka"

Kiedy Sebastian zdecydował, że zabiera jedną z dziewczyn na randkę, a Andżelika zdała sobie sprawę, że na swoją będzie musiała jeszcze poczekać, nie potrafiła ukryć smutku.

Jestem troszkę zaskoczona - powiedziała.

Rywalka zauważyła, że jest jej przykro. Andżelika przed kamerami przyznała:

Jestem tutaj właściwą kandydatką na żonę

