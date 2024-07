Poziom testosteronu można sprawdzić podczas badania krwi. W przypadku niedoboru substancji należy rozpocząć terapię hormonalną.

Testosteron jest zwany hormonem męskości. Jego niedobór sprawia, że mężczyzna nie ma ochoty na seks. Z kolei zbyt duża ilość testosteronu prowadzi do osłabienia układu odpornościowego. Hormon ten jest również niezbędny kobietom.

Czym jest testosteron i jakie funkcje spełnia?

Testosteron jest męskim hormonem płciowym, produkowanym przez jądra. Jego ilość jest kontrolowana przez przysadkę mózgową. Największe stężenie testosteronu we krwi ma miejsce rano, a w ciągu dnia spada. Substancja odpowiada za wytwarzanie plemników. Testosteron występuje też w ciele kobiety i jest produkowany przez jajniki.

Hormon spełnia następujące funkcje:

kształtuje cechy płciowe w życiu płodowym,

powoduje u mężczyzn potrzebę rywalizacji i dominacji,

skłania do podejmowania ryzyka,

odpowiada za budowę ciała, owłosienie, zarost i barwę głosu,

pobudza syntezę białek, co prowadzi do zwiększenia masy mięśniowej,

zwiększa libido,

zwiększa produkcję czerwonych krwinek,

odpowiada za zwiększenie poziomu cholesterolu we krwi.

Jak sprawdzić nadmiar testosteronu?

Prawidłowy poziom testosteronu to przedział między 2 a 9 nanograma we krwi. Każdego dnia jądra powinny wytwarzać od 4 do 7 miligramów tej substancji. Poziom męskiego hormonu jest zależny od stanu psychicznego, zdrowia lub diety. Pod wpływem silnych emocji (na przykład narodziny dziecka, ślub), stresu, chorób (jak cukrzyca lub miażdżyca) czy nadużywania alkoholu i palenia papierosów, poziom testosteronu spada. Ilość substancji zwiększa się w przypadku przyjmowania hormonu z zewnątrz, na przykład w postaci tabletek, żelów i zastrzyków. Poziom testosteronu można sprawdzić za pomocą badania laboratoryjnego krwi. Pacjent powinien to zrobić rano, gdy poziom hormonów jest najwyższy. Podczas badania należy być na czczo.

Czym skutkuje niedobór testosteronu i jak go leczyć?

Niedobór testosteronu skutkuje:

zmęczeniem,

złym nastrojem,

smutkiem,

stanami lękowymi i depresyjnymi,

zmniejszeniem poziomu libido ,

, tyciem,

biernością,

nerwowością,

bezsennością,

zmniejszeniem zarostu,

zaokrągleniem sylwetki, głównie w okolicy ud, dolnych partii brzucha i bioder.

W przypadku niedoboru testosteronu lekarz powinien zlecić kurację hormonalną. Testosteron można przyjmować w postaci tabletek, żelów lub zastrzyków. Warto też zrezygnować z jedzenia produktów, które prowadzą do zmiany testosteronu w estrogen. Są to: artykuły sojowe (w tym tofu), olej słonecznikowy, słodycze (zawierają utwardzone tłuszcze roślinne), olej szafranowy, olej kukurydziany i alkohol.

Do czego prowadzi nadmiar testosteronu?

Nadmiar testosteronu może skutkować:

pobudzeniem,

agresją,

zdenerwowaniem,

porywczością,

stanami zapalnymi organizmu,

zaburzeniami erekcji ,

, zmianami skórnymi (na przykład trądzikiem),

łysieniem.

W takiej sytuacji również należy odstawić jakiekolwiek środki zawierające testosteron. Lekarz może też przepisać leki obniżające poziom tego hormonu.