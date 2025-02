Ten serial pojawił się w większości zestawień 2021 roku. „Klangor” zarówno przez widzów, jak i dziennikarzy został uznany za jeden z najlepszych polskich tytułów. Na sukces produkcji Canal+ złożyło się wiele elementów. Seria ma świetny scenariusz, w którym wątki obyczajowe przeplatają się z kryminalnymi. Na uwagę zasługuje również pięknie pokazana sceneria Świnoujścia oraz muzyka Mikołaja Trzaski. Oczywiście dużą rolę odgrywa także obsada z fenomenalnym Arkadiuszem Jakubikiem na czele. Ważne postaci zagrali także Maciej Musiał, Wojciech Mecwaldowski, Piotr Witkowski, Konrad Eleryk, Magdalena Koleśnik, Aleksandra Popławska oraz Katarzyna Gałązka. Od niedawna „Klangor” można oglądać również w TVP.

O czym jest serial „Klangor”?

„Klangor” to polski thriller kryminalny, który wyróżnia się mrocznym klimatem i skomplikowaną fabułą. Historia opowiada o zaginięciu nastolatki, co prowadzi do serii dramatycznych wydarzeń i odkrycia mrocznych tajemnic. Akcja serialu toczy się w nadmorskim Świnoujściu. Głównym bohaterem jest Rafał Wejman, psycholog więzienny, którego córka Gabi nagle znika. Rozpoczyna się dramatyczne śledztwo, a ojciec, zdeterminowany, by odnaleźć swoje dziecko, odkrywa niebezpieczne powiązania i sekrety otaczających go ludzi.

Zaginięcie Gabi prowadzi do świata przestępczości i intryg, a Wejman stopniowo uświadamia sobie, że nie może ufać nikomu – nawet najbliższym. Czy prawda, którą odkryje, nie okaże się zbyt bolesna?

„Klangor” wraca z drugim sezonem w 2025 roku

Już w 2025 roku fani serialu „Klangor” będą mogli zobaczyć drugi sezon produkcji. Twórcy zaznaczyli jednak, że seria będzie miała formę antologii. Oznacza to, że widzowie otrzymają zupełnie nową historię. Reżyserem kontynuacji będzie Łukasz Kośmicki, natomiast za scenariusz odpowiada Kacper Wysocki. Obaj panowie pracowali także przy pierwszej części.

Zdecydowaliśmy się kontynuować ten format jako antologię – opowieść o rodzinie Wejmanów jest zamknięta, ale poruszone układy, nierozwiązane sprawy i bohaterowie, których częściowo już poznaliśmy, mają nową, elektryzującą historię do opowiedzenia. Kacper Wysocki i Łukasz Kośmicki sprawili, że „Klangor” odniósł niekwestionowany sukces. W tym serialu zagrało absolutnie wszystko – od obsady (między innymi fenomenalny Arkadiusz Jakubik), przez gęsty i pełen napięć scenariusz, po reżyserię, zdjęcia i sam nadmorski, mrocznie skandynawski, surowy klimat – przekazała Beata Ryczkowska, Dyrektorka Produkcji Oryginalnych i Koprodukcji CANAL+ Polska.

Oprócz zagadki kryminalnej każdy sezon podejmuje zarówno aktualne, jak i ponadczasowe, uniwersalne tematy – na przykład w 1. sezonie poruszane były tematy rodziny, poświęcenia, podczas gdy w 2. sezonie zgłębimy tematy toksycznej męskości, współczesnego macierzyństwa i sprawiedliwości – czytamy w zapowiedzi.

W kontynuacji serii nie wróci Arkadiusz Jakubik, ale widzowie zobaczą w obsadzie Małgorzatę Gorgol („Śubuk”) oraz Magdalenę Czerwińską („Belfer”).

Seriale podobne do „Klangoru”

Jeśli podobał Ci się „Klangor”, to warto sprawdzić inne seriale o podobnym klimacie – mroczne thrillery, psychologiczne kryminały i pełne napięcia historie. Oto kilka tytułów, które mogą Cię zainteresować:

"Belfer" (CANAL+) – thriller kryminalny o nauczycielu, który prowadzi własne śledztwo w sprawie morderstwa uczennicy.

– thriller kryminalny o nauczycielu, który prowadzi własne śledztwo w sprawie morderstwa uczennicy. "Rojst" (Netflix) – mroczny kryminał osadzony w latach 80., pełen tajemnic i politycznych intryg.

– mroczny kryminał osadzony w latach 80., pełen tajemnic i politycznych intryg. "Pakt" (HBO Max) – dziennikarz odkrywa spisek na wysokim szczeblu, ale jego życie wkrótce staje się zagrożone.

– dziennikarz odkrywa spisek na wysokim szczeblu, ale jego życie wkrótce staje się zagrożone. "Żmijowisko" (CANAL+) – thriller psychologiczny o zaginięciu nastolatki podczas rodzinnego wyjazdu.

– thriller psychologiczny o zaginięciu nastolatki podczas rodzinnego wyjazdu. "Kruk. Szepty słychać po zmroku" (CANAL+) – tajemnicza historia detektywa z Podlasia, który mierzy się z przeszłością i brutalnymi zbrodniami.

