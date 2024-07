Nadmiar testosteronu u kobiet objawia się m.in. nadmiernym owłosieniem, trądzikiem, obniżonym głosem, a także nieregularnymi miesiączkami i problemami z zajściem w ciążę. Może on być symptomem poważnych schorzeń, np. nieprawidłowego funkcjonowania nadnerczy.

Reklama

Zbyt wysokie stężenie testosteronu można unormować poprzez stosowanie środków antykoncepcyjnych i leków sterydowych.

Funkcje testosteronu w organizmie kobiety

Testosteron jest podstawowym męskim hormonem płciowym z grupy androgenów. U mężczyzn jest on wytwarzany w jądrach. W niewielkiej ilości hormon ten jest także produkowany przez jajniki i korę nadnerczy u kobiet. Ilość wydzielanego testosteronu kontroluje przysadka mózgowa. U obu płci ma on wpływ na prawidłową pracę układu krążenia, prawidłowe stężenie glukozy we krwi. zachowanie odpowiedniej ilości wapnia w kościach, wpływa także na poziom libido. Stężenie testosteronu jest najwyższe ok. 20 roku życia i z czasem spada.

Badanie testosteronu u kobiet – normy

Stężenie testosteronu jest oznaczane razem ze stężeniem innych androgenów na podstawie wyników badania krwi. Niezależnie od dnia cyklu prawidłowe wartości dla testosteronu u kobiet wynoszą od 0,69 do 2,77 nmol/l. Wynik niższy może sugerować cukrzycę lub osteoporozę.

Zobacz także

Jak objawia się zbyt wysoki poziom testosteronu u kobiet

Nadmiar testosteronu może być przyczyną nieregularnych miesiączek lub ich zaniku, a także niepłodności. Objawami zbyt dużej ilości tego hormonu mogą też być:

nadmierne owłosienie ciała w miejscach typowych dla mężczyzn takich jak twarz, plecy, klatka piersiowa (tzw. hirusytyzm),

łysienie czołowe,

powiększona łechtaczka,

trądzik,

zwiększona masa mięśniowa,

otyłość typu brzusznego,

nadciśnienie,

niski głos.

Jak leczy się zbyt wysoki poziom testosteronu u kobiet

Zanim rozpocznie się leczenie, należy dokładnie rozpoznać przyczynę, której objawem jest nadmiar testosteronu. Może on być jednym z objawów m.in. zespołu policystycznych jajników (PCOS), nieprawidłowego funkcjonowania nadnerczy, cukrzycy, obecności guza na jajniku, zespołu Conna, wrodzonego przerostu nadnerczy i chorób tarczycy. Każde z tych schorzeń wymaga innej terapii. Nadmiar testosteronu lub niedobór estrogenów najczęściej leczy się za pomocą tabletek antykoncepcyjnych. Trudniejsze przypadki mogą wymagać podawania leków sterydowych, np. deksametazonu, prednizonu i spironolaktonu albo metforminu, który stosuje się też w leczeniu cukrzycy typu 2.