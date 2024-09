Śmierć Mateusza Murańskiego wstrząsnęła opinią publiczną. Choć za życia chłopak mierzył się ze sporym hejtem, nikt nie przypuszczał, że odejdzie tak szybko. Rodzice i narzeczona pogrążyli się w głębokiej rozpaczy i kilkukrotnie jeszcze wracali do tematu. Teraz, przeszło rok od tragedii, wątek Mateusza Murańskiego powraca i to z impetem. Jego ukochana nie tylko wdała się w konflikt z Jackiem Murańskim i jego żoną, ale też zarzuca im, że nadal nie pochowali syna!

Mateusz Murański wciąż nie został pochowany?

Aktor i zawodnik MMA, Mateusz Murański, zmarł niespodziewanie 8 lutego 2023 roku. Popularność przyniosła mu gra w serialu "Lombard. Życie pod zastaw", jednak to dopiero walki na galach freak fightowych przysporzyły my ogromną rozpoznawalność. W oktagonie wielokrotnie stawał także jego ojciec, Jacek Murański. Poczynania mężczyzn często spotykały się z krytyką i sprawiały, że szczególnie na Mateusza wylewała się lawina hejtu.

Choć za życia miał wielu przeciwników, jego śmierć wstrząsnęła środowiskiem sportowym i show-biznesem. Rodzice i narzeczona Mateusza, Karolina, bardzo przeżyli stratę, jednak smutek dość szybko zaczął zmieniać się w... podejrzenia. Wszystko dlatego, że do mediów nie dotarła żadna informacja o pogrzebie i miejscu pochówku i, co ciekawe, brakuje jej do dziś. Internauci zaczęli spekulować, że w związku z tym aktor nie został pochowany i mimo iż wielu wydało się do niedorzeczne, słowa jego narzeczonej mogą rzucać nowe światło na sprawę.

Ostatnio temat Mateusza Murańskiego i jego najbliższych powrócił z impetem, a to za sprawą lipcowego wywiadu ojca, w którym zarzucił on niedoszłej synowej, jakoby "chciała się z nim związać po śmierci Mateusza". W końcu sama Karolina zabrała głos, a w swoim oświadczeniu na Instagramie nie oszczędziła bliskich zmarłego ukochanego.

Myślałam, że nigdy nie będę musiała tego robić, ale... Ile można, Jacku, kąsać, wymyślać, kłamać na potrzeby zwiększenia swoich zasięgów. Za wszystko, co robimy, trzeba ponosić konsekwencje. W związku z wszelkimi insynuacjami, plotkami oraz wyciągniętymi z kontekstu wnioskami, które powstają na mój temat, a także odnosząc się do wywiadu Jacka Murańskiego, oświadczam, iż podjęłam odpowiednie kroki celem wyciągnięcia skutków prawnych od osób naruszających moje dobra osobiste

Dalsze słowa Karoliny zwracają jednak największą uwagę. Kobieta zaczęła współczuć Jackowi Murańskiemu oraz jego żonie i stwierdziła, że ci... od 1,5 roku nie pochowali syna!

Szkoda, że wy jako rodzice tak bardzo pogubiliście się i chęć zarobienia pieniędzy tak bardzo was zgubiła. Bardzo mi przykro. Najważniejsze... Pożegnajcie Mata... Nie wiem, jak możecie spać, żyć z myślą, że wasze własne dziecko nie jest pochowane... Mat, kocham cię i nic, ani nikt tego nie zmieni. Na zawsze

Nie wiadomo jednak, czy słowa Karoliny są prawdą, a jeśli tak, co w takim razie miałoby się dziać z ciałem lub prochami Mateusza Murańskego.

