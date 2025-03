Dzięki nowej edycji "Must Be The Music" polska scena muzyczna ma szansę odkryć kolejne wielkie talenty, które w przyszłości mogą stać się jej integralną częścią. Ogromne szanse ma na to Kuba z Gypsy and the Acid Queen, który oczarował publiczność oraz jury programu swoim wykonem piosenki "W Taką Noc Jak Ta". Ten występ po prostu trzeba zobaczyć!

Występ Gypsy and the Acid Queen w "Must Be The Music"

Już w pierwszych odcinkach nowej edycji pojawiło się wielu utalentowanych uczestników. Szczególną uwagę zwrócił Dawid Dubajka, który swoim wykonaniem utworu "Wicked Game" poruszył zarówno jury, jak i publiczność. Jego emocjonalny występ doprowadził prowadzącą Patricię Kazadi do łez, a jurorzy nie szczędzili pochwał, nazywając go "nieodgadnionym" i "zaskakującym".

Teraz głośno zrobiło się także wokół Kuby z Gypsy and the Acid Queen. Młody artysta tworzy muzykę alternatywną, a jego wykon utworu pt. "W Taką Noc Jak Ta", dosłownie wbił jurorów w fotele. Kuba dostał cztery razy "tak" i otrzymał mnóstwo komplementów.

Kuba, myślę, że miejsce na scenie alternatywnej na Ciebie czeka. - powiedział wprost Sebastian Karpiel-Bułecka

Smaczne, z klasą, z pomysłem, oryginalne. To, co prezentujesz, to jest po prostu najwyższy poziom. - dodała Natalia Szroeder

Dla takich jak ty jest ten program i publiczność czeka na taką muzykę jak ta! Dzięki - podkreślił Miuosh

Powiem Ci tak Kuba - no nie widzę półfinału bez Ciebie. - podsumował Dawid Kwiatkowski

Występ Gypsy and the Acid Queen możecie zobaczyć poniżej.

Fani "Must Be The Music" zachwyceni Gypsy and the Acid Queen

Również fani "Must Be The Music" nie ukrywają swojego zachwytu nad Gypsy and the Acid Queen. Kuba dał prawdziwy popis kunsztu wokalnego i muzycznego, więc nic dziwnego, że w sieci pojawiło się mnóstwo komplementów.

Świetny wykon

Super Gość

Mistrzowski bit, którego brakuje na naszej polskiej scenie. Dziękuję Pozdrawiam

A Wam, jak się podobało?

