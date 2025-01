W miniony poniedziałek widzowie Telewizyjnej Siódemki zobaczyli pierwszy odcinek najnowszej odsłony "Królowej przetrwania". W drugiej edycji programu o zwycięstwo będą walczyć takie gwiazdy jak: Agnieszka Kaczorowska, Paulina Smaszcz, Eliza Trybała, Marianna Schreiber, Magdalena Stępień czy Agnieszka Kotońska. Teraz okazuje się, że premierowy odcinek "Królowej przetrwania" obejrzała Sandra Kubicka, która nie ukrywa, że jest bardzo ciekawa, co wydarzy się w drugiej edycji. Podczas relacji na InstaStories modelka zdradziła, dlaczego tak chętnie ogląda "Królową przetrwania" i ostro podsumowała pierwszy sezon! Sandra Kubicka nie gryzła się w język.

Kilka tygodni temu produkcja "Królowej przetrwania" ujawniła nazwiska uczestniczek drugiej edycji i chyba wszyscy czekali na premierę programu żeby zobaczyć, jak tym razem celebrytki poradzą sobie w dżungli. W pierwszy sezonie nie brakowało wielkich emocji, nieporozumień i kłótni, które przyciągały widzów przed telewizory. Okazuje się, że wśród osób, które oglądały pierwszą edycję i planują oglądać również najnowszą odsłonę "Królowej przetrwania" jest Sandra Kubicka. Po premierze pierwszego odcinka modelka pokazała, że śledzi perypetie uczestniczek, a później ujawniła, dlaczego wybrała "Królową przetrwania" w poniedziałkowy wieczór. Sandra Kubicka nie ukrywa, że była zszokowana pierwszą edycją i już czeka na to, co wydarzy się tym razem.

Mój największy guilty pleasure i zaraz Wam opowiem dlaczego. Gdy wydaje Ci się, że widziałaś już wszystko i nagle ktoś zamyka największe aferzystki polskiego show biznesu w jungli, które kłócą się co chwilę o byle co i wyzywające od wszystkiego, no komedia

To jeszcze nie wszystko! Sandra Kubicka nie gryzła się w język mówiąc o pierwszym sezonie "Królowej przetrwania".

Jedynkę oglądałam jak byłam w ciąży. Pamiętam, że co środę odcinek wychodził i to był mój największy guilty pleasure. Co środę siadaliśmy z Alkiem i odpalaliśmy. Totalnie mnie to wciągnęło. Dlaczego? Dlatego, że nigdy w życiu nie widziałam żeby kobiety się tak zachowywały wobec siebie, odzywały się tak do siebie, takie dramy, afery o nic. Po prostu byłam w szoku, że w ogóle można się tak zachowywać. (...) Poziom kultury tam jest zerowy i ciekawa jestem tego drugiego sezonu. Mocny skład

skomentowała gwiazda.