To już pewne! Marta Manowska nie pojawi się w najnowszej edycji "The Voice Senior". Okazuje się, że gwiazda TVP znika z muzycznego talent-show i teraz zastąpi ją inna prowadząca. W programie "Pytanie na śniadanie" ogłoszono dziś nazwisko nowej gospodyni "The Voice Senior". Czy Marta Manowska wkrótce pożegna się z kolejnymi formatami w TVP? Jest komentarz! Zmiana prowadzącej w "The Voice Senior" Marta Manowska już od kilku lat prowadziła "The Voice Senior", jednak ostatnio w mediach pojawiła się informacja, że gwiazda TVP nie pojawi się w kolejnej odsłonie mzuyznego show. Portal pomponik.pl donosił wówczas, że Martę Manowską w "The Voice Senior" ma zastąpić inna gwiazda TVP. Dziś okazało się, że plotki dotyczące zmian w programie są prawdziwe! W dzisiejszym wydaniu "Pytania na śniadanie" ujawniono, że czwartą edycję "The Voice Senior" poprowadzi Małgorzata Tomaszewska. Udział w programie nie będzie dla mnie jedynie kolejnym wyzwaniem zawodowym. Będzie to wzruszająca podróż, ponieważ sama nigdy nie poznałam swoich dziadków. Miałam jedynie, lub aż jedną babcię, której z resztą dziś już też nie ma wśród nas…- powiedziała Małgorzata Tomaszewska. Dzięki programowi będę mogła zaznać to, czego w domu rodzinnym nigdy nie miałam. Podczas jednego z Przesłuchań w Ciemno na widowni ma zasiąść nawet najlepsza przyjaciółka mojej zmarłej babci- dodała nowa prowadząca "The Voice Senior". Zobacz także: Małgorzata Tomaszewska boi się o syna, Enza! "Umalowane młode dziewczyny, to mnie przeraża" Fani Marty Manowskiej mogą jednak odetchnąć z ulgą- gwiazda TVP wciąż będzie pojawiać się w "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości". Marta Manowska niezmiennie będzie gościła w domach milionów...