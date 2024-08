Już niebawem widzowie będą mieli szansę przekonać się, jak uwielbiany telewizyjny duet sprawdzi się w nowym show, czyli śniadaniówce Polsatu. Przy okazji konferencji promującej program Maciej Kurzajewski zdradził nam, jak się na to zapatruje, a także opowiedział o tym, jak łączy współpracę zawodową z ukochaną z życiem prywatnym. Zaskoczenie?

Po tym, jak Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski znaleźli się w gronie prezenterów zwolnionych z "Pytania na śniadanie", widzowie z pewnością zachodzili w głowę, kiedy znów zobaczą swoich ulubieńców na szklanym ekranie.

Teraz wiadomo już, że gwiazdorska para już niedługo zadebiutuje w nowym formacie - "Halo tu Polsat", a w rozmowie z naszym reporterem Maciej Kurzajewski zdradził, jak ocenia współpracę z ukochaną na planie śniadaniówki. Prezenter nie ukrywa, że pomaga im wspólne doświadczenie, a także nić porozumienia w życiu prywatnym:

Nie możemy zapomnieć o tej pracy. Są takie momenty, że nie możemy o niej zapomnieć, ale my to traktujemy jako walor. Bo czasami przed samym programem nie wystarczy czasu, żeby przegadać coś nieco głębiej, nieco bardziej, a my to mamy w życiu prywatnym (...) To jest do pogodzenia

- zdradził Kurzajewski.