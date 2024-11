Lawina komentarzy po finale "Tańca z Gwiazdami". Fani zachwyceni Vanessą: "Od pierwszego odcinka najwyższy poziom"

To był wyjątkowy finał 15. edycji "Tańca z Gwiazdami", w którym wszystkie pary zaprezentowały wysoki poziom i wzruszyły jurorów. Jednak "Kryształową Kulę" mogła zdobyć tylko jedna para. Widzowie i internauci nie kryli zachwytu z takiego werdyktu, ale nie szczędzą również miłych słów pozostałym parom. Co to były za emocje!