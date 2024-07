Testosteron jest męskim hormonem płciowym, który odpowiada za kształtowanie się u mężczyzn pierwszo- i drugorzędnych cech płciowych. Jego ilość przekraczająca normy zwiększa ryzyko zawału i udaru, może także powodować pojawienie się u mężczyzn cellulitu i powiększenie się piersi.

Przyczyną nadmiaru testosteronu we krwi najczęściej jest stosowanie preparatów testosteronowych i środków sterydowych.

Znaczenie testosteronu dla męskiego organizmu

Testosteron należy do męskich hormonów płciowych z grupy androgenów. Choć w niewielkiej ilości występuje także u kobiet, dla mężczyzn ma dużo większe znaczenie. Odpowiada u nich m.in. za rozwój narządów płciowych oraz za drugorzędne cechy płciowe: specyficzny, typowo męski, rozwój mięśni, zarost na twarzy, klatce piersiowej i plecach, grubsze struny głosowe i niższy głos. Jest także czynnikiem podnoszącym poziom libido.

Prawidłowe stężenie testosteronu – normy dla mężczyzn

Prawidłowe stężenie testosteronu we krwi wynosi u mężczyzn od 8 do 12 nmol/l (2,3-3,4 ng/ml). Poziom testosteronu obniża się z wiekiem. Aż 40% mężczyzn po 45. roku życia ma obniżony poziom testosteronu. Objawy zbyt małej jego ilości, takie jak: przemęczenie, spadek libido, obniżony nastrój i bezsenność, skłaniają niektórych mężczyzn do stosowania preparatów, które stymulują produkcję testosteronu. Nieodpowiednie dawkowanie ich może doprowadzić do zbyt dużego stężenia testosteronu we krwi. Inną przyczyną zbyt dużego stężenia testosteronu jest przyjmowanie środków anabolicznych przez osoby, które w krótkim czasie chcą rozbudować masę mięśniową.

Nadmiarowy testosteron przekształca się w estrogeny

Zbyt duże dawki testosteronu mogą doprowadzić do tego, że jego część zacznie przekształcać się w estrogeny, czyli żeńskie hormony płciowe. Zbyt duża ilość estrogenów u mężczyzn może powodować wahania nastroju, zatrzymywanie wody w organizmie, cellulit, nadciśnienie i powiększenie piersi (ginekomastię).

Nadmiar testosteronu powoduje trądzik i łysienie

Zbyt duża ilość testosteronu może być także przyczyną intensywnego wydzielania łoju przez gruczoły skóry. Nadmiar łoju może zatykać pory skóry i sprawiać, że na skórze będą pojawiały się trądzikowe krosty i wypryski. Nadmiar testosteronu często odpowiada też za łysienie.

Zmniejszenie jąder może być efektem zbyt dużej ilości testosteronu

Kiedy mózg otrzymuje sygnał o wysokim poziomie testosteronu w organizmie, zakłada, że jest to testosteron wytwarzany przez jądra. Aby zapobiec nadmiarowi tego hormonu, mózg zmniejsza wtedy produkcję lutropiny, hormonu, który stymuluje produkcję testosteronu w jądrach. Może to mieć konsekwencje w postaci zmniejszenia się jąder.

Wzmożona produkcja czerwonych ciałek krwi

Jednym ze skutków zbyt dużej ilości testosteronu bywa również wzmożona produkcja czerwonych krwinek. Może ona doprowadzić, szczególnie u starszych mężczyzn, do zawału mięśnia sercowego i zakrzepów.