Paweł i Kasia, małżeństwo z ośmioletnim stażem, wzięli udział w trzecim sezonie "Love Never Lies: Polska", gdzie na jaw wyszły liczne zdrady Pawła, w tym z mężczyznami. Po ogłoszeniu decyzji o rozwodzie, para została niedawno zauważona razem w Zakopanem, co rodzi pytania o ich aktualny status związku. Paweł w końcu zabrał głos i opublikował obszerne oświadczenie.

​Trzeci sezon programu "Love Never Lies: Polska" zadebiutował na platformie Netflix w 2025 roku, oferując widzom nowe emocje i niespodziewane zwroty akcji. Nie da się ukryć, że dla widzów największym zaskoczeniem był udział małżeństwa - Kasi i Pawła. Niestety, w trakcie show kobieta dowiedziała się o licznych zdradach Pawła, które często były z mężczyznami. Początkowo Kasia planowała wybaczyć Pawłowi i zbudować ich związek na nowo, jednak podczas reunion para przyznała, że zamierzają się rozwieść.

Niedawno jednak byli widziani na wspólnym wyjeździe do Zakopanego. Niektórzy sugerują, że po burzliwej historii para postanowiła pozostać w przyjacielskich stosunkach, inni wierzą, że Kasia daje Pawłowi drugą szansę. Czy rzeczywiście między nimi znowu coś się dzieje? Paweł postanowił wydać obszerne oświadczenie:

Udział w programie Love Never Lies był dla mnie zarówno doświadczeniem, jak i lekcją. (...) Nie ukrywam, że do programu szliśmy już z rozpadem małżeństwa, chcąc jeszcze raz odbudować naszą relację i przeżyć ostatnią wspólną przygodę. Być może naiwnie wierzyłem, że uda nam się odnaleźć drogę do siebie, ale rzeczywistość pokazała, że pewnych rzeczy nie da się cofnąć ani naprawić. Jest mi naprawdę przykro i ciężko z tym, że postawiłem Kasię w tak trudnej sytuacji. Wiem, że ją zawiodłem i sprawiłem jej ból, co nigdy nie było moją intencją. Gdybym mógł cofnąć czas, wiele rzeczy zrobiłbym inaczej.

- zaczął Paweł.