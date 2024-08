Roksana Węgiel i Kevin Mglej do ostatniej chwili szczegóły swojej ceremonii ślubnej trzymali w wielkiej tajemnicy. Nawet ich goście nie wiedzieli, gdzie dokładnie odbędzie się przyjęcie. Zostali tam przewiezieni wynajętymi samochodami i dopiero na miejscu mogli zlokalizować, gdzie się znajdują. Para młoda swój ślub zorganizowała w nietypowym miejscu. Zakochani mogli liczyć na specjalne traktowanie!

Roksana Węgiel została potraktowana jak królowa

Roksana Węgiel i Kevin Mglej od kiedy zaczęli się spotykać, nieustanie wzbudzają zainteresowanie mediów. 19-latka i jej 8-lat starszy ukochany na wiosnę postanowili wejść w związek małżeński i zrobili to w urzędzie stanu cywilnego. Jako że nastolatka i jej partner są osobami wierzącymi, to od początku marzyła im się również uroczystość kościelna. 25 sierpnia to marzenie udało się spełnić i Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni. A o każdy nawet najmniejszy szczegół w tym wyjątkowym dni pomogła zakochanym zadbać ekspertka od ślubów Izabela Janachowska. 37-latka nie tylko postarała się o wyjątkowe miejsce na ślub, ale również o nietuzinkowe miejsce wesela, a było to nie lada wyzwanie.

Izabela Janachowska na swoim blogu wyznała, że Roksanie i Kevinowi marzyło się wesele "w iście włoskim stylu".

Znalezienie w Polsce przestrzeni, która wpisałaby się w tę stylistykę, nie było prostym zadaniem, ale szczęśliwie udało nam się znaleźć naprawdę przepiękne miejsce - napisała Janachowska na swoim blogu.

Ekspertka od ślubów przyznała, że wybrane przez nią miejsce do tej pory nie organizowało wesel, jednak dla Roksany Węgiel właściciele postanowili zrobić wyjątek!

Winnica, w której Roksana i Kevin świętowali swój ślub, do tej pory nie organizowała tego typu uroczystości. Przepiękne widoki i krajobrazy idealnie wpisały się jednak w klimat całej uroczystości i, sądząc po niesłabnących zachwytach mediów i bardzo miłych komentarzach gości – przypadły wszystkim do gustu - oceniła Janachowska.

Miejscówka, w której Roksana i Kevin mogli bawić się z gośćmi na weselu, bez wątpienia zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie i była "strzałem w dziesiątkę". A Wam jak się podoba?

