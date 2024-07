Niestety ten moment, w końcu musiał nadejść. Widzom pozostał już tylko jeden odcinek 4. sezonu „The Boys”. Na szczęście to nie koniec serii o (anty)superbohaterach. Twórcy potwierdzili, że wrócą z 5. sezonem. Będzie to ostatnia odsłona produkcji Amazon Prime Video.

Showrunner Eric Kripke potwierdził w zeszłym miesiącu, że od początku planował zakończenie „The Boys” po 5. sezonie, a teraz gwiazda wcielająca się w postać Black Noir, Nathan Mitchell skomentował prace nad ostatnią odsłoną serialu.

Nathan Mitchell mówi o 5. sezonie „The Boys”

W rozmowie wyłącznie z RadioTimes.com Mitchell powiedział: „Zawsze wiedzieliśmy, że to przybliżony plan, ale myślę, że doszło to do nas prawdopodobnie na początku tego roku”.

„Z jednej strony to smutne, ponieważ kocham ten serial, kocham wszystkich tutaj i jestem bardzo szczęśliwy, że są w moim życiu”, przyznał.

„Na innym poziomie będziemy mieli okazję nadal być sobą w życiu, ale nie w ten sam sposób”, dodał.

„Zawsze chcesz osiągnąć jak najwyższy poziom. Chcesz opowiedzieć historię i zrobić to na własnych warunkach. Myślę, że właśnie to robimy, decydując się zakończyć ją na 5. sezonie”, wyjaśnił.

Kontynuował: „Czy byłbym zły, gdybyśmy mieli spędzić razem kolejny rok? Absolutnie nie. Ale myślę, że najważniejsze jest opowiedzenie dobrej, zwięzłej historii i myślę, że kończąc ją na 5., to osiągniemy”, zapewnił.

Laz Alonso, aktor grający postać znaną w „The Boys” jako Cycuś Glancuś niedawno przedstawił własną pomysł dotyczący zakończenia serialu, sugerując, że powinien powstać film fabularny, który zakończy historię.

Powiedział: „Zakończmy ostatni odcinek 5. sezonu tak, by głoście film, który kręciliśmy praktycznie od początku serialu”.

Dodał jednak, że Kripke po usłyszeniu tego pomysły „zawsze jakoś się z tego wykręca”.

W bieżącym sezonie „The Boys” Homelander pragnie umocnić swoją władzę, korzystając z planu opracowanego przez Siostrę Sage, najinteligentniejszą osobę na Ziemi. Ostatni odcinek 4. sezonu pojawi się na platformie Amazon Prime Video już 18 lipca.

