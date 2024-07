Rodzic, który oczekuje kolejnego dziecka nie może zapominać o potrzebach pierwszego. Jedynak, który dotąd był w centrum uwagi rodziców, nie powinien czuć się odrzucony. Należy włączyć go w rodzinne przygotowania na przyjście rodzeństwa.

Reklama

Dziecko, które jest jedynakiem podświadomie tęskni za rodzeństwem. Jednak przyzwyczajone jest do bycia w centrum uwagi. Pierwsze dziecko może być zazdrosne o rodzeństwo, na które rodzice przenieśli zainteresowanie, dotąd okazywane tylko jedynakowi.

Wprowadź atmosferę normalności

Ważne, by w rodzinie panowała pozytywna atmosfera w trakcie oczekiwania na kolejne dziecko. Pierworodny musi zostać włączony w sprawy rodzinne. Wspólne wybieranie imienia, przygotowanie pokoju dla rodzeństwa czy kupowanie ubranek, to aktywności, które pomogą zneutralizować rosnące napięcie u jedynaka. Dziecku łatwiej będzie przejść ten okres, jeśli wszystko wydawać się będzie zupełnie zwyczajne i naturalne.

Przypomnij jedynakowi, jak na niego czekaliście

Warto opowiedzieć jedynakowi, jak czekano na niego z niecierpliwością, jakie czytano książki, czy masowano brzuch. Można pokazać mu również zdjęcia z tamtego okresu i zabawki, jakimi bawił się, gdy był jeszcze niemowlakiem. Opowiedzenie o tym wszystkim pozwoli mu zaakceptować nową sytuację.

Zobacz także

Wyjaśnij, że bycie starszym jest lepsze

Warto wytłumaczyć pierworodnemu, że na początku niemowlę tylko leży, je i śpi. Nie potrafi mówić. Swoją komunikację opiera wyłącznie na płaczu. To doskonała okazja do pochwalenia jedynaka i pokazania, jak dobrze być starszym dzieckiem. W końcu tyle rzeczy potrafi zrobić, a nowy brat czy siostrzyczka tylko leży i płacze. Powinno się również dbać o to, by jedynak miał kontakt z innymi dziećmi, bawi się z nimi i widział, że w innych rodzinach koledzy i koleżanki też mają rodzeństwo.

Jedynak ma prawo się złościć

Trzeba pozwolić pierworodnemu na negatywne emocje, wściekłość, obrażanie się. Gdy będzie musiał dusić w sobie uczucia, może to doprowadzić do depresji, moczenia, czy zamknięcia się w sobie. W takich momentach potrzebuje szczególnej uwagi i potwierdzenia, że się go nadal kocha.

Pozwól dziecku pomagać

Dziecko często będzie domagać się atencji, gdy rodzic będzie zajęty nowo narodzonym maluchem. Warto wtedy wciągnąć go do obowiązków związanych m.in. z przewijaniem malucha, karmieniem go, bawieniem się z nim, usypianiem czy spacerowaniem na świeżym powietrzu. Jest to też odpowiedni moment na zakup np. lalki-niemowlaka. Dziecko widząc, jak zachowuje się rodzic, będzie mogło pobawić się w mamę. To zmniejszy stres związany z pojawieniem się nowej osoby w rodzinie.

Poinstruuj rodzinę i znajomych

Dobrze jest poprosić rodzinę i znajomych, by nie wyrażała nadmiernego zachwytu nowym dzieckiem. Pierworodny może w takiej sytuacji czuć się zagubiony i niedoceniony. Dobrze by było, by goście, którzy przynoszą prezenty dla niemowlaka, nie zapominali o drobiazgu dla pierwszego dziecka.