Klapsy ani krzyki nie są dobrymi sposobami radzenia sobie z trudnym dzieckiem. O wiele lepiej sprawdzą się metody oparte na cierpliwości i konsekwentności.

Po pierwsze: rozmawiaj, tłumacz

Sposobem na trudne dziecko jest rozmowa z nim za każdym razem, gdy zaczyna zachowywać się niegrzecznie. Nie wystarczy tylko powiedzieć, co robi źle. Istotne jest wytłumaczenie maluchowi, dlaczego nie powinien tak robić. Trzeba mówić do dziecka zwięźle i używać odpowiedniego do jego wieku słownictwa. Ważny jest też kontakt wzrokowy. Patrząc dziecku w oczy, skupiamy jego uwagę. Wyjaśniając, dlaczego dane zachowanie jest niewłaściwe, nie powinno się zadawać pytań retorycznych albo takich, na które pociecha i tak nie odpowie.

Po drugie: nagradzaj dobre zachowania

Trudne dziecko nie powinno być wyłącznie upominane. Dobry skutek przynosi chwalenie go za pozytywne zachowania. Staraj się nie nadużywać słowa „nie”. Odbiór komunikatu będzie o wiele lepszy, jeśli jego treść będzie pozytywna. Podobnie w przypadku rozkazów – zamień je na prośby. Trudne dziecko o wiele lepiej utrwali pozytywne nawyki, jeśli będziesz pokazywać, że jesteś zadowolona z dobrego zachowania malucha. Nie musisz, a nawet nie powinnaś za każdym razem dawać mu nagród. Zamiast tego uśmiechnij się, pochwal dziecko słownie, powiedz, że jesteś z niego dumna.

Po trzecie: bądź stanowcza i konsekwentna

Niegrzeczne dziecko powinno wiedzieć, kto ustala zasady i co grozi za ich łamanie. Ustalenie reguł wymaga ich późniejszego bezwzględnego przestrzegania. Musisz więc być stanowcza i konsekwentna, żeby stanowić autorytet dla malca. Sposobem na trudne dziecko jest wyrobienie w nim nawyku szanowania zasad. Jeśli raz i drugi przekona się, że nie złamie cię płaczem ani wrzaskami, kolejnym razem unikniesz jego histerii. Pewność siebie i stanowczość rodzica sprawiają też, że dziecko zyskuje poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

Po czwarte: daj dziecku zajęcie

Dzieci szybko się nudzą i irytują, przez co zachowują się niegrzecznie. Dlatego dobrze jest przydzielić maluchowi obowiązki. Nawet czterolatek może pomagać nakrywać i sprzątać ze stołu czy uczyć się ścielić własne łóżko. Dobrze jest przy tym wprowadzić system nagród za systematyczne wykonywanie określonych zadań. Dziecko będzie nie tylko bardziej samodzielne, ale i nauczy się systematyczności. A ty będziesz miała okazje do chwalenia go za starania.

Po piąte: pamiętaj, że dziecko cię naśladuje

Sposobem na trudne dziecko jest dawanie mu dobrego przykładu. Bardzo młody człowiek uczy się zachowań, obserwując dorosłych. Musisz pamiętać, by przestrzegać ustalonych w domu zasad. Skoro „w tym domu nie krzyczymy”, to reguła ta dotyczy jednakowo wszystkich domowników.

Po szóste: pozwól dziecku podejmować decyzje

Dziecko to mały człowiek i tak należy je traktować. W związku z tym trzeba pozwolić mu podejmować decyzje. Dzięki temu malec będzie mógł wpływać na to, co robi. W konsekwencji może zmniejszyć to ewentualne roszczeniowe podejście i zwiększyć poczucie własnej podmiotowości dziecka.