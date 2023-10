W ostatnim czasie Maciej Musiał wzbudza coraz większe emocje. Aktor otrzymuje ciekawe propozycje — również zagraniczne. Niedawno na Netfliksie pojawił się serial "1899" z udziałem młodego gwiazdora. Internauci interesują się też życiem osobistym Macieja Musiała, który od kilku miesięcy spotyka się z modelką, Weroniką Targońską. Ostatnio para bawiła się razem w Wiedniu i relacjonowała swój wyjazd w mediach społecznościowych. Natomiast tegoroczne święta aktor spędził na Dominikanie razem ze swoją mamą. Na Instagramie pojawiło się rodzinne zdjęcie, które zachwyciło fanów.

Zaraz po podróży do Austrii, Maciej Musiał wybrał się na Dominikanę. Tym razem jednak towarzyszyła mu mama, Anna Musiał. Ostatnio rodzicielka aktora postanowiła się pochwalić rodzinnym zdjęciem z egzotycznego kraju.

Internauci nie kryli zachwytu widokiem Macieja Musiała z mamą. Wielu z nich stwierdziło, że oboje bardziej przypominają rodzeństwo. Choć Anna Musiał niezbyt często udziela się w mediach, to jednak gdy pojawia się na jednym zdjęciu z synem, zawsze wzbudza emocje.

Warto przypomnieć, że Maciej Musiał pożegnał dziadka w październiku. Aktor zazwyczaj spędzał święta z rodziną w Polsce, jednak po śmierci bliskiej osoby zdecydował się na zagraniczny wyjazd.

Co roku spędzaliśmy czas z mamą u dziadka. Już go z nami nie ma, więc szukamy delikatnej odskoczni od tradycji. Wyjeżdżamy na chwilę w takie cieplejsze miejsce, by zmienić sposób spędzania tego czasu, ale zawsze czekałem na te święta — powiedział w rozmowie z serwisem "Co za tydzień".