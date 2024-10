Joanna Opozda kolejny raz udowadnia, że los kobiet nie jest jej obojętny. Zobaczcie, co wyznała naszej reporterce.

Joanna Opozda otworzyła się przed naszą kamerą

Osobista historia Joanny Opozdy pokazuje, że można poradzić sobie z przeciwnościami losu nawet w trudnych okolicznościach, a jej przykład może stać się inspiracją dla wszystkich kobiet, które doświadczają trudności. Podczas charytatywnej gali "Kobieta taka jak ja pomaga" Joanna Opozda miała okazję odebrać nagrodę, która świadczy o jej zaangażowaniu w los kobiet - szczególnie tych, które doświadczają przemocy czy kryzysów.

W rozmowie z naszą reporterką Joanna Opozda przyznała bez ogródek, że miewa lepsze i gorsze dni i jak każda kobieta, są momenty, których nie czuje się silna. Jej wyznanie zrozumie z pewnością wiele kobiet!

Różnie to bywa. Mam dni, że czuję się jak silna (kobieta - przyp. red.), taka ''strong woman'', a mam gorsze dni, kiedy czuję się słabiutka i już nie daję rady. Więc jak każda z nas mam gorsze i lepsze momenty - przyznała bez ogródek Joanna Opozda.

A jaki nastrój miała Joanna Opozda w dniu odbioru tak ważnej dla kobiet nagrody? Co ma do przekazania kobietom, które znajdują się w trudnej sytuacji? Obejrzyjcie całą naszą rozmowę z gwiazdą, by się o tym przekonać!

