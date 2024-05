Początkowo ich związek budził sporo skrajnych emocji, ale dziś rzesza Polaków trzyma za nich kciuki. Nic więc dziwnego, że kilka tygodni temu Patrycja i Andrzej Soltysikowie tak chętnie podzielili się z nimi radosną nowiną o drugiej ciąży. Przy okazji najnowszego wywiadu ukochana prezentera otworzyła się w tym temacie, wyznając, że o kolejne dziecko starali się przez kilka lat. Mało kto wiedział, że w ubiegłym roku straciła ciążę.

Od 2015 roku Andrzej Sołtysik jest szczęśliwym mężem młodszej o 23 lata Patrycji. Na początku niewielu było do nich przekonanych i wytykano im dużą różnicę wieku. Oni jednak z czasem udowodnili, że połączyła ich prawdziwa miłość i są ze sobą bardzo szczęśliwi. W tym samym roku, co odbył się ślub, para powitała na świecie pierwszy owoc swojej miłości - syna Stasia. Ostatnio natomiast dowiedzieliśmy się, że Andrzej i Patrycja spodziewają się drugiego dziecka!

Radość z tego powodu towarzyszy im ogromna, ale jak się okazuje, długo nie mogli mówić o szczęściu. Kolejna pociecha była ich wielkim marzeniem, dlatego by je spełnić, musieli poddać się procedurze in vitro. W ich przypadku ta nie od razu przyniosła upragnione efekty i o maleństwo starali się latami! Ukochana prezentera w rozmowie z Plejadą otworzyła się na ten temat, wyznając, że udało jej się zajść w ciążę przy jednej z ostatnich prób.