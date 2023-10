Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska spodziewają się dziecka. Radosną nowiną podzielili się w mediach społecznościowych. Muzyk niedługo zostanie ojcem już po raz szósty. "Oops! We Did It Again 🫢👶♥️" - napisali szczęśliwi rodzice. Co słychać u dzieci Michała Wiśniewskiego? Niektóre z nich są już dorosłe. Najmłodszy Falco Amadeus na początku przyszłego roku skończy dwa latka. Michał Wiśniewski zostanie ojcem po raz szósty. To będzie córka? Michał Wiśniewski zostanie ojcem po raz szósty. Muzyk i jego żona, Pola Wiśniewska potwierdzili właśnie, że spodziewają się kolejnego dziecka. Wśród hasztagów znalazł się jeden o treści "#cloè". W związku z tym internauci nie mają wątpliwości, że Wiśniewscy spodziewają się narodzin córeczki, dla której wybrali imię Cloè. A co słychać u pozostałych dzieci Michała Wiśniewskiego? Xavier Wiśniewski jest w związku z siostrą znanego aktora Xavier Wiśniewski ma już 20 lat. Fani Ich Troje pamiętają go jeszcze z czasów "Jestem jaki jestem", w którym występował wraz z rodzicami Michałem Wiśniewskim i Mandaryną oraz młodszą siostrą Fabienne. Dziś Xavier Wiśniewski jest w związku z siostrą Sebastiana Fabijańskiego. Synowi Michała Wiśniewskiego nie brakuje poczucia humoru, gdy w jednym z wywiadów został zapytany o swoją związkową przyszłość, zażartował, że "ma nadzieję, że tych ślubów będzie mniej niż u ojca". Xavier Wiśniewski chętnie podejmuje również trudne tematy. W jednym z wywiadów przyznał, że zmagał się z myślami samobójczymi. Po trudnych doświadczeniach postanowił głośno mówić o problemach psychicznych wśród młodzieży. Xavier Wiśniewski podobnie jak jego ojciec interesuje się również muzyką i właśnie w tę stronę chce kierować swoje zawodowe kroki. Syn Michała...