Lil Masti nie ma tajemnic przed swoimi fanami i chętnie dzieli się z nimi urywkami ze swojego życia. Ostatnio influencerka postanowiła wyjaśnić, dlaczego nie przejmuje się dodatkowymi kilogramami. Okazuje się, że niedługo zamierza ponownie zajść w ciąże.

Lil Masti chciałaby powiększyć rodzinę

Aniela Bogusz, znana wszystkim jako Lil Masti, chętnie dzieli się swoją codziennością w mediach społecznościowych. Influencerka porusza również trudne tematy związane z macierzyństwem i akceptacją swojego ciała po ciąży. Fani doceniają Lil Masti za to, że nie udaje bajkowego życia na Instagramie, tylko pokazuje codzienność taką, jaka jest. Ostatnio postanowiła pokazać, jak wygląda jej ciało kilka miesięcy po porodzie. 34-latka zdradziła również, ile waży, ile przytyła oraz dlaczego się tym nie przejmuje.

Ważę 79 kg przy wzroście 170 cm. Zaznaczam, że przed ciążą moja waga to było 63 kg i atletyczna sportowa sylwetka. Tak więc mam plus 16 kg. I mam to gdzieś. Nie szykuje się na miss świata ani do żadnych sportowych zawodów. Ćwiczę i zdrowo się odżywiam dla siebie. Wiem, że chudnięcie to proces i żeby zdrowo schudnąć, zajmuje to dłuższy czas. Na spokojnie, bez presji. A i tak uważam, że zajebiście i kobieco wyglądam — zdradziła Lil Masti na swoim InstaStories.

To jednak nie wszystko. Internauci są przekonani, że macierzyństwo służy Lil Masti i dlatego wciąż dopytują czy Aria będzie miała rodzeństwo. Okazuje się, że świeżo upieczona mama znów planuje kolejną ciążę, a po niej następną. Jesteście zaskoczeni jej wyznaniem?

Oczywiście. Od zawsze marzyliśmy o dużej rodzinie. To było moje i Tomka największe marzenie i dalej jest. Jak zdrowie pozwoli, to marzymy o ciąży za ciążą i tak do 5 dzieci. Albo i więcej. No ale z głową wszystko, żeby mój organizm zdążył się regenerować — zdradziła Lil Masti.

Aniela wyjaśniła również, dlaczego nie czuje presji, żeby wrócić do formy sprzed ciąży. To zaskakująca wiadomość! Wygląda na to, że Aria niedługo będzie miała młodszego brata lub siostrzyczkę. Jak myślicie, kiedy Lil Masti ogłosi ponownie radosną nowinę?

Dlatego z tym całym chudnięciem to mam do tego dystans. Bardziej zależy mi, aby przygotować ciało do kolejnych ciąż — dodała influencerka.

