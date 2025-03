Justyna Steczkowska wystąpi w pierwszym półfinale Eurowizji 2025, zaplanowanym na 13 maja. Jej celem jest awans do finału, a piosenka "Gaja" zdobywa coraz większy rozgłos na arenie międzynarodowej. Teraz okazuje się, że Justyna Steczkowska może liczyć na wsparcie z każdej strony. Ważną poradę ma dla niej Magda Gessler. Co na to artystka?

Reklama

Justyna Steczkowska otrzymała zaskakującą radę od Magdy Gessler?

​Justyna Steczkowska ponownie reprezentuje Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji, który odbędzie się w Bazylei. Artystka, znana z wyjątkowej skali głosu wystąpi z utworem "Gaja". To jej drugi udział w konkursie po 30 latach przerwy. Wcześniej, w 1995 roku, reprezentowała Polskę z piosenką "Sama". Piosenka "Gaja" została wybrana podczas krajowych preselekcji, gdzie Steczkowska zdobyła ogromną przewagę głosów publiczności.

Występ Steczkowskiej w preselekcjach spotkał się z entuzjastycznym odbiorem. Fani z Europy chwalili jej energię i profesjonalizm na scenie. Dodatkowo córka Elona Muska, Vivian Jenna Wilson, wyraziła swoje uznanie dla utworu "Gaja", co przyciągnęło uwagę mediów. Ostatnio Magda Gessler zaskoczyła poradą dla Justyny Steczkowskiej. Zdaniem restauratorki piosenkarka powinna zjeść tylko śniadanie, aby sukienka perfekcyjnie na niej leżała. Co na to Justyna Steczkowska?

Madziu, wciągnę brzuch i będzie leżała idealnie. Ja 2 godziny przed koncertem nie mogę jeść. Natomiast o samym śniadaniu do wieczora? Będzie ciężko przyznała wprost Justyna Steczkowska.

Koniecznie obejrzyjcie cały wywiad z Justyną Steczkowską. Co jeszcze odpowiedziała gwiazda?

Reklama

Zobacz także: Justyna Steczkowska pozuje z synem i jego dziewczyną. Chwilę po pochwaliła się sukcesem