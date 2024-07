Kłótnie między rodzeństwem można załagodzić, pozwalając dziecku na wyrażenie swoich uczuć. Maluch może powiedzieć na głos, dlaczego się rozzłościł np. „Nie chcę abyś brał moją zabawkę bez pozwolenia”. Do dzieci najlepiej mówić wprost.

Najczęstszą przyczyną rywalizacji rodzeństwa jest zazdrość o miłość rodziców. Powodem sprzeczek są także osobiste rozczarowania np. zły stopień w szkole.

Dziecko ma prawo okazywać dobre i złe emocje

Sposobem na łagodzenie sprzeczek między dziećmi jest pokazanie im, że można wyrażać złość bez wyrządzania krzywdy.

Robi się to w 4 etapach:

Nazywanie uczuć dziecka, np. „Widzę, że jesteś zła”.

Określenie, czego chce dziecko, np. „Chcesz, aby zapytała, czy może wziąć twoją lalkę?” .

. Zachęcanie, aby dziecko pokazało swoje uczucia, np. przez rysunek: „Namalujesz mi jak bardzo jesteś zła?”.

Wskazanie dziecku, jak może rozładować nerwy, np. „Powiedz jej, że nie lubisz, gdy bierze twoją lalkę bez pozwolenia”.

Rodzeństwo w zgodzie: bez porównywania

Wychowując dzieci, nie porównujmy ich osiągnięć, Gdy jedno posprzątało pokój, a drugie nie, lepiej powiedzieć: „Posprzątaj pokój, bo masz w nim bałagan”. Zdanie: „Twoja siostra posprzątała pokój, nie musiałam jej dwa razy powtarzać jak tobie” - automatycznie wywoła u dziecka myśli, że jest gorsze i mniej kochane.

Rywalizacja między dziećmi a bicie się

Kiedy dzieci zaczynają się ze sobą bić, należy od razu zainterweniować. Opisanie przez rodzica sytuacji poprzez jej nazwanie np. „Widzę dwóch bardzo rozgniewanych chłopców”, pomoże dzieciom ochłonąć. Po wysłuchaniu, co każde ma do powiedzenia warto pokazać, że wierzy się w to, że będą w stanie same między sobą rozwiązać problem. Można powiedzieć: „Jesteście mądrymi dziećmi i wierzę, że się pogodzicie”, po czym wyjść z pokoju.