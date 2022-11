Doda od dziecka żyje z mizofonią! "Nie daję rady..."

Od jakiegoś czasu mówi się, że Doda planuje zrobić sobie przerwę od show-biznesu. W jednym z nagrań na Instagramie piosenkarka zdradziła, że pracuje nad nową płytą i zasugerowała, że być może będzie to jej ostatni krążek , bo jest już zmęczona show-biznesem i na pewno zrobi sobie przerwę. Jej fani byli w szoku, ale to nie jedyna sytuacja, którą Doda zaskoczyła ich w ostatnim czasie. Największe wrażenie na fanach Dody zrobił ślub gwiazdy z Emilem Stępniem. Czy kolejnym krokiem będzie dziecko? Zobacz: "Jako jedyna miała..." Marina dziękuje Dodzie za wsparcie! Jak komentuje mocną przemowę gwiazdy? Doda w ciąży? Doda od lat mówi, że nie chce mieć dzieci, bo to za duża odpowiedzialność. "Wolałabym nie rozstawać się później z kimś, kto będzie ojcem mojego dziecka, tylko stworzyć pełną, fajną rodzinę. Dlatego między innymi decyduję się tego dziecka nie mieć, ponieważ to jest dla mnie najważniejsze, żeby mieć pewność drugiej osoby. Bycie matką to odpowiedzialna rola, praca na pełen etat do końca życia, wymagająca wielu wyrzeczeń. Nawet nie mam chłopaka, a co dopiero mówić o dzieciach? Dziecko to efekt miłości" - powiedziała w ubiegłym roku w wywiadzie dla Newseria Lifestyle. Ostatnio podczas rozmowy z Hanną Lis zdradziła, że gdyby zdecydowała się na dziecko, to musiałaby wyprowadzić się z Polski. - Musiałabym wyprowadzić się z Polski. Nie wyobrażam sobie, że musiałabym je tutaj wychowywać - powiedziała Doda. Czy jednak pod wpływem męża zmieni zdanie? Już sam sekretny ślub zaskoczył wszystkich fanów Dody, którzy przyzwyczaili się do tego, że artystka dzieli się swoim życiem prywatnym, a tymczasem okazało się, że ona od prawie 2 lat ukrywa swój związek, a następnie bierze sekretny ślub . Czy teraz zaskoczy swoich fanów informacją o...