Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke wychowują wspólnie urodzoną jesienią ubiegłego roku córeczkę. Czy tancerze planują kolejne powiększenie rodziny? Hanna Żudziewicz w najnowszej sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie rozwiała wątpliwości fanów! Róża będzie miała rodzeństwo?

- Wiem, że Jacek by chciał - napisała wprost Hanna Żudziewicz.

Pojawienie się na świecie małej Róży z pewnością wywróciło życie Hanny Żudziewicz i Jacka Jeschke do góry nogami. Tancerze musieli podołać nowym wyzwaniom związanym z nową życiową rolą. Wygląda jednak na to, że rodzicielstwo jest dla nich przyjemnością - para często dzieli się na Instagramie wspólnymi, rodzinnymi ujęciami, a niedawno córka Hanny Żudziewicz i Jacka Jeschke przyjęła chrzest.

Teraz mama małej Róży zorganizowała na Instagramie sesję pytań i odpowiedzi, w której poruszyła między innymi tematy związane z macierzyństwem. Jedno z zapytań internautów dotyczyło planów powiększenia rodziny. Hanna Żudziewicz udzieliła szczerej odpowiedzi na ten temat.

- Róża jest najlepszym, co nas spotkało. Wiem, że @jacekjeschke by chciał. Ale też wiem, jak dużo wysiłku i uwagi będzie potrzebne z dwójką. Chcę dać Róży wszystko, co najlepsze i jak najwięcej siebie - przyznała Hanna Żudziewicz.