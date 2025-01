Paulina Smaszcz, znana dziennikarka i prezenterka, w marcu 2023 roku została babcią. Jej syn, Franciszek Kurzajewski, oraz jego żona, Laura, powitali na świecie córkę. Dumna babcia zdradziła przed naszą kamerą, że zamierza dać swojej wnuczce... rady na temat związków! A co jeszcze miała do przekazania? Koniecznie zobaczcie nasze wideo!

Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski przez wiele lat uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par w polskim show-biznesie. Para poznała się w 1996 roku i po kilku miesiącach znajomości zdecydowała się na ślub. W 1997 roku małżonkowie doczekali się narodzin ich pierwszego syna, którego nazwali Franciszek, a w 2006 roku na świat przyszedł ich drugi syn Julian. Choć przez dwie dekady tworzyli zgrany związek, to w 2020 roku okazało się, że ich drogi się rozeszły. Pomimo rozstania, Paulina i Maciej pozostają zaangażowani w życie swoich synów. Paulina Smaszcz podkreślała, że priorytetem są dla niej dzieci i wnuki, a jej celem jest budowanie dobrych relacji z najbliższymi.

W 2023 roku Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski zostali dziadkami. Ich najstarszy syn Franciszek doczekał się córeczki i dziewczynka od razu stała się oczkiem w głowie rodziców i dziadków. Przed naszą kamerą Smaszcz zdradziła, że świetnie odnajduje się w roli babci i cieszy się, że może rozpieszczać swoją wnuczkę, jednak chce odbyć z dziewczynką rozmowę na temat związków i tego, jakich błędów nie popełniać!

Ja to odczuwam po prostu tak, że wreszcie w moim życiu pojawiła się mała dziewczynka, o którą mogę dbać, którą mogę rozpieszczać. Jej mamie, czyli mojej synowej dałam wszystkie możliwe torebki, biżuterię, ciuchy i powiedziałam, słuchaj 'nie miałam nigdy córki, w związku z tym, ty jesteś taką moją córką i chciałabym, żebyś to przekazała Didi (...) Ja się odnajduje świetnie i chciałabym być taką babcią z werwą, że pójdzie z nią na basen, pobiega, na rower, tańczyć, opowie jej o chłopakach, jakich błędów nie popełniać. Chciałabym tego dożyć i mam taki głód na to

- zdradziła.