Pod koniec maja, Jan i Sylwia Dąbrowscy po raz trzeci zostali rodzicami, a od kilku dni mama i nowonarodzona córeczka są już w domu. Młodzi rodzice mogą liczyć na pomoc w opiece nad Jaśminką - i to jaką! Pola i Nela, starsze pociechy Sylwii i Jana to po prostu opiekunki na medal. To, z jaką czułością i sercem opiekują się Jaśminką po prostu rozczula. Sami spójrzcie.

Jan Dąbrowski pochwalił się, jak starsze córeczki opiekują się Jaśminką

Wiadomość o narodzinach trzeciej córeczki Jana i Sylwii Dąbrowskich pojawiła się 30 maja. Na początku szczęśliwi rodzice nie zdradzali imienia swojej trzeciej pociechy, ale po kilku dniach od jej narodzin postanowili wyjawić, że dziewczynka otrzymała imię Jaśmina. Małżonkowie z chęcią relacjonują kolejne dni, które spędzają już w piątkę, a tym razem Jan Dąbrowski pochwalił się, jak jego starsze pociechy opiekują się Jaśminką. Dumny tata podsumował ten uroczy obrazek pięknymi słowami:

- Rodzeństwo na medal

Podczas gdy malutka Jaśminka leżała sobie w nosidełku, Pola dbała o to, aby jej młodsza siostrzyczka była odpowiednio przykryta kocykiem. Z kolei Nela pobiegła po książeczkę, aby pokazać zwierzątka Jaśmince.

Naprawdę wspaniale patrzy się na taką siostrzaną miłość, a to oczywiście świadczy też o tym, że dziewczynki są wspaniale wychowywane przez swoich rodziców. Całej piątce życzymy wszystkiego dobrego, a tymczasem zobaczcie więcej uroczych obrazków z Polą, Nelą i Jaśminką, którymi podzielił się Jan Dąbrowski!

