Tomasz Jakubiak przebywa w Izraelu, gdzie podjął się kontynuacji leczenia nowotworu, z którym się zmaga. Dzięki pomocy darczyńcom był w stanie wylecieć do prywatnej kliniki i jest pod świetną opieką doświadczonych specjalistów. Niestety, nie zawsze wszystko idzie po jego myśli, o czym opowiedział w swoim najnowszym nagraniu na Instagramie. Łzy wzruszenia cisną się do oczu.

Oczy całej Polski są skierowane na Tomasza Jakubiaka. Po tym, gdy mężczyzna wyznał, że zmaga się w nowotworem, a następnie relacjonował przebieg choroby, fani nieustannie wyczekują kolejnych informacji o stanie jego zdrowia. Niedawno Tomasz Jakubiak i jego żona pojawili się w materiale "Dzień Dobry TVN", w którym wyznali, że ostatnie dni przed wylotem do Izraela były naprawdę ciężkie, a Tomasz znowu schudł. Konieczne było podjęcie leczenia zagranicą, gdzie obecnie przebywa kucharz wraz ze swoją żoną i synkiem. Mimo ciężkiej sytuacji mężczyzna nie zrezygnował z obchodzenia świąt Bożego Narodzenia i w środku nocy zwrócił się do fanów.

Moje kochane głodomory. Powiem szczerze, że wyobrażałam sobie zupełnie inaczej nagrywanie dla Was tych życzeń świątecznych w tym roku. Liczyłem na to, że jak gwiazda rock'n'rolla będę leżał w czerwonych stringach z czapką Świętego Mikołaja pod jakąś piękną, wielką choinką i będę do was mówił spektakularnie, jak to cudowne są święta w Izraelu. Otóż jak zwykle źle zbrifowałem Izrael, znalezienie tutaj choinki, gdziekolwiek w całym państwie jest jak na receptę. Niezależnie od tego, czy jesteś w szpitalu, czy jesteś na ulicy, czy gdziekolwiek. Oczywiście jest kilka tych choinek, bo są chrześcijańskie miejsca, ale niezbyt dużo. A jeżeli bym znalazł taką choinkę na ulicy i się pod nią położył, to zapewne by mnie zamknęli. A tam gdzie by mnie zamknęli, to pewnie byłbym zbyt dużą atrakcją w takich stringach i w takiej czapce Świętego Mikołaja. Więc odpuściłem sobie

Następnie Tomasz Jakubiak przeszedł do składania życzeń wszystkim swoim odbiorcom i zwrócił uwagę, aby doceniali każdą minutę swojego życia. Jak sam stwierdził dopiero teraz widzi, jak ważna jest rodzina, bliscy i znajomi. Na szczęście Tomasz Jakubiak może liczyć na nieustanne wsparcie ze strony żony ale również przyjaciół czy fanów.