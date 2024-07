Święta to czas, w którym większość osób na diecie robi sobie od niej wolne i je wszystkie pyszne i wysokokaloryczne dania.

Reklama

Niestety, niektórzy przegrywają walkę i wraz z końcem świąt, kończą się zdrowo odżywiać. Poniżej kilka rad na to, jak przetrwać święta, będąc na diecie.

Spróbuj wszystkiego, ale się nie objadaj

Świąteczne stoły uginają się od różnorakich, smakowitych potraw. Z reguły potrawy są przyrządzane w staropolski sposób, są więc ciężkostrawne i tłuste. Aby nie zrobić przykrości gospodyni, można spróbować odrobiny każdej przygotowanej przez nią potrawy, pamiętając, by się nie najadać do końca. Dzięki temu dobre samopoczucie nie zostanie zastąpione przez nieprzyjemne uczucie ciężkości, a gospodyni będzie się cieszyć, że goście docenili trud, jaki włożyła w przygotowanie każdej potrawy.

Zrezygnuj z popijania posiłku napojami gazowanymi

Popijanie świątecznego obiadu napojami, zwłaszcza gazowanymi, może spowodować szybkie uczucie pełności. Napoje gazowane powodują także wzdęcia, należy więc je podczas świąt ograniczyć do minimum albo całkiem je zastąpić np. czarną lub zieloną herbatą.

Zobacz także

Nie jedz za dużo pieczywa

Chleb jest zapychaczem, przez który szybciej czujemy się syci, warto więc ograniczyć jego jedzenie. Podczas jedzenia świątecznych sałatek albo ryby staraj się jeść dwa razy mniej chleba niż zazwyczaj albo całkowicie z niego zrezygnuj.

Deser zostawiaj na koniec posiłku

Deser to uwieńczenie posiłku. Jedzenie deseru przed głównym daniem jest niezdrowe, a dodatkowo przed obiadem łatwo skusić się na większy deser. Należy więc zostawić sobie kawałek ciasta do poobiedniej kawy. To dobry sposób na to, aby zjeść ciasta mniej i tym samym przyjąć mniej kalorii.

Wyjdź na spacer po posiłku

Ruch to zdrowie – spacer po obfitym żołądku wspomoże trawienie i zadziała odświeżająco na organizm.

Ostrożnie z alkoholem

Podczas picia alkoholu wzmaga się apetyt, dlatego należy uważać z nim nie tylko podczas świąt. Wraz z pustymi kaloriami z alkoholu do organizmu dostarczane są inne, zbędne kalorie z przekąsek.