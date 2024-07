Dieta Dukana kojarzy się z jedzeniem jedynie produktów białkowych, a tym samym z niezbyt smacznymi daniami. Jednak to nieprawda. Jadłospis w diecie Dukana może być zróżnicowany i pyszny.

Reklama

Faza I: proteinowa

śniadanie: opakowanie serka wiejskiego light, 2 plastry chudego kurczaka;

obiad: befsztyk tatarski

(składniki: 150 g polędwicy wołowej, łyżkę: drobno posiekanej cebuli, korniszonów; żółtko, sól, pieprz

wykonanie: mięso mielimy w maszynce, dodajemy wszystkie składniki mieszamy wykładamy na talerz – gotowe);

przekąska: placki otrębowe z cynamonem

(składniki: 1/2 szkl. otrębów owsianych, jajko, sól

wykonanie: wszystko mieszamy i smażymy z obu stron na suchej patelni teflonowej);

Zobacz także

kolacja: jajko na twardo, łyżeczka natki pietruszki;

dodatkowo: 1 łyżka stołowa otrębów owsianych.

Faza II: białkowo-warzywna

śniadanie: omlet na słodko

(składniki: 2 jajka, 3 łyżki serka homogenizowanego, słodzik, cynamon, oliwa.

wykonanie: żółtka oddzielamy od białek i ucieramy z 2 łyżeczkami słodziku.

Białka ubijamy na sztywną pianę. Delikatnie mieszamy żółtka z pianą i wylewamy na rozgrzaną patelnię teflonową posmarowaną kroplą oliwy. Smażymy pod przykryciem. W międzyczasie ucieramy serek ze słodzikiem i cynamonem. Po ok. 3 min delikatnie odwracamy omlet na drugą stronę, chwilę smażymy, wykładamy na talerz, smarujemy serkiem);

obiad: krem brokułowy

(składniki: duża cebula, duży ząbek czosnku, kostka rosołowa, 0,5 l wody, sól, pieprz, tymianek, łyżka jogurtu naturalnego odtłuszczonego, łyżeczka mleka 0%, świeży lub mrożony brokuł

wykonanie: posiekaną cebulę i czosnek dusimy do miękkości w garnku z niewielką ilością wody, brokuł myjemy kroimy/ewentualnie wyjmujemy z opakowania, wkładamy do garnka i zalewamy wodą, gotujemy do miękkości. Blendujemy całość na gładki krem. Doprawiamy solą i pieprzem. Wierzch dekorujemy jogurtem wymieszanym z mlekiem i tymiankiem);

przekąska: jogurt z 2 łyżkami otrębów owsianych;

kolacja: sałatka z tuńczyka (1 mała puszka – w sosie własnym), 1 ugotowanego jajka i startej marchewki. Wszystkie składniki wrzucamy do miski i mieszamy – sałatka gotowa.

Faza III: utrwalenia

śniadanie: 2 kromki pełnoziarnistego chleba, plasterek żółtego sera (10 g);

obiad: makaron z cukinii z kurczakiem i kuskusem

(składniki: szklanka ugotowanego na kostce rosołowej kuskusu, mała cukinia, 30 g sera żółtego, cebula, połowa piersi z kurczaka, łyżeczka oliwy, kostka rosołowa

wykonanie: cebulę podsmażamy na złoto na oliwie, dodajemy pokrojoną w paski pierś, dusimy wszystko pod przykryciem do miękkości podlewając 5 łyżkami bulionu z kostki rosołowej, w międzyczasie obieraczką do warzyw z cukinii robimy wstążki, wrzucamy na 5 minut do kurczaka i cebuli, dusimy, przyprawiamy solą, pieprzem, na koniec posypujemy startym żółtym serem. Podajemy z kuskusem);

przekąska: garść świeżych truskawek lub jabłko;

kolacja: dorsz gotowany na parze (200 g), 3 plastry świeżego ogórka do dekoracji;

dodatkowo: 2,5 łyżki stołowej otrębów owsianych.

Faza IV: stabilizacji – proteinowy czwartek

śniadanie: serek homogenizowany;

obiad: udko kurczaka z grilla z ziołami;

przekąska: serek wiejski light;

kolacja: mintaj (200 g) gotowany w bulionie z kostki rosołowej ze świeżą bazylią i sokiem z cytryny;

dodatkowo: 3 łyżki stołowe otrębów owsianych.

Pamiętajmy, aby dodatkowo w ciągu dnia pić minimum 1,5 l płynów, może to być: woda, herbata, cola light, woda smakowa.

Dieta Dukana obfituje w proste w przygotowaniu i smaczne posiłki.