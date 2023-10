Dżoana nie ukrywała, że zakochała się w Tomie w "40 kontra 20". Programowy "Senior" wykazywał nią duże zainteresowanie, jednak nigdy nie myślał o niej w kategoriach związku. Niektóre jego zachowania doprowadzały atrakcyjną "40-stkę" do łez.

Jak wyglądają ich relacje po programie? Wyznanie Toma może was zdziwić.

Dżoana z "40 kontra 20" wybuchła płaczem, kiedy Tom i Natalia postanowili zażartować ze wszystkich, że są w związku. Gdy Tom próbował udawać, że nic się nie stało, by zobrazować swoją złość i powagę sytuacji stłukła nawet talerz, tuż pod jego nogami. Zapytaliśmy Toma, czy nie było mu szkoda Dżoany, kiedy widział, jak się zakochuje, a on nie myślał o niej w kategoriach związku:

Nie miałem wyrzutów sumienia, że ją zwodziłem, bo to jest reality show, musiało się coś dziać. Ale to nie było zwodzenie, to było szczere z mojej strony ale nie mogłem też jej powiedzieć Honey nic nie będzie, bo ja chciałem, żeby ona była ze mną jak najdłużej w programie.