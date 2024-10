Tak Sara James będzie świętować Halloween w Polsce. Nie uwierzycie, za kogo chce się przebrać

Halloween zbliża się wielkimi krokami, a my podpytujemy gwiazdy o to, czy w ogóle celebrują ten dzień, a jeżeli tak, to w jaki sposób. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Sarą James, która zdradziła nam, czy ma już pomysł na Halloween, a także wyjawiła, za jaką postać chciałaby się przebrać! Będziecie zaskoczeni!