Anna Lewandowska pokazała, jak wygląda jej brzuch po pizzy i lodach! "Bez wyrzutów sumienia"

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski długo czekali na ten moment. Słynni sportowcy postanowili wybrać się na zasłużony odpoczynek i wyjechali na romantyczne wakacji bez dzieci. Jak się okazuje, uwielbiane małżeństwo obrało za kierunek Włochy - a więc stolicę lodów, pizzy i wina! Choć na co dzień unikają takich przyjemności, wymarzony urlop jest idealnym pretekstem, by wrzucić na luz, co też zrobiła Anna Lewandowska. Gwiazda pochwaliła się w swoich mediach społecznościowych nie tylko kolejnym, czułym zdjęciem z Robertem Lewandowskim, ale również fotografią w bikini. Wpis, w którym trenerka mówi o jedzeniu lokalnych przysmaków nie mógł przejść bez echa, a jej fanki są dosłownie zachywcone!

Anna Lewandowska na wakacjach: "była pizza, były lody, było wino!"

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski to jedno z najbardziej rozpoznawalnych małżeństw, i to nie tylko w polskim show-biznesie! Światowej sławy piłkarz ma swoich fanów na całym globie, również tych najmłodszych - o czym mogliśmy się przekonać, dzięki niezwykłym filmikom, które pojawiły się na jego InsaStory, a także w relacji Anny Lewandowskiej. Jak się okazało, choć sportowiec wyjechał na wakacje bez swoich dzieci, lokalni malcy nie dawali mu spokoju, a Robert Lewandowski z przyjemnością grał z nimi w piłkę. Teraz jednak przyszedł czas na chwilę tylko we dwoje!

Co więcej, wspólny wyjazd okazał się dla słynnych sportowców idealnym pretekstem do wrzucenia na luz. Anna Lewandowska, która na co dzień jest strażniczką aktywnego stylu życia i zdrowego jedzenia, postanowiła się "wychillować". W swoim najnowszym wpisie gwiazda przyznała, że najważniejsze to dla niej równowaga i balans, dlatego, kiedy wyjechała na wakacje, nie mogła przejść obojętnie obok wina, pizzy i lodów, których raczej - ze względu na swój zawód - musi unikać.

Totalnie się wychillowałam, była pizza, były lody, było wino! Wszystko bez wyrzutów sumienia! - napisała na swoim profilu na Instagramie.

Nie tylko na widok tych słów, ale i zdjęcia, które opublikowała Anna Lewandowska, jej fanki totalnie oszalały! Pod postem trenerki pojawiła się masa komentarzy, a internautki gorąco dzieliły się swoimi opiniami dotyczącymi wyglądu ich idolki w bikini.

- Prawidłowo ! 👏👏każdemu się należy chwila przyjemności i czas odpoczynku! ❤️ - U mnie też wczoraj było winko🙈, dziś lody tylko pizzy brak😂 Ogólnie Aniu na zdrowie 😍 - Dzisiaj totalna regeneracja❤️🙌 zbieram siły ja jutrzejszy trening🔥❤️ - Kochana w weekend totalny luz ❤️😍🙂 Dobrej niedzieli 😘 - Prawidłowo 😍 udanego wypoczynku ❤️ - Ania jesteś przepiękna 🤪 !!!! Figura marzenie💜

Jak Anna Lewandowska wygląda po zjedzeniu pizzy i lodów? Cóż, nadal ma nieziemsko płaski i idealnie wyrzeźbiony brzuch. Jak widać na załączonym obrazku - ciężka praca popłaca! Fanki Anny Lewandowskiej są zachwycone jej podejściem i zdecydowanie wyznaję tą samą zasadę, co ich idolka.

Musimy przyznać, że taki obrazek nie często widzimy na Instagramie Anny Lewandowskiej. Jak widać pizza i lody jeszcze nikomu nie zaszkodziły, a gwiazda zdecydowanie jest zdania, że czasami trzeba pozwolić sobie na nieco więcej i nie mieć z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia, a jedynie czystą radość!