Maffashion jest w stałym kontakcie z fanami i nieustannie dzieli się z nimi swoją codziennością. Niedawno wybrała się z Michałem Danilczukiem do Paryża i wyglądała na bardzo szczęśliwą świętując Nowy Rok, a już teraz ma kolejny powód do radości. Chodzi o jej wyniki badań, które po raz pierwszy od kilku lat są pozytywne i obiecujące!

Maffashion przekazała wspaniałe wiadomości. Chodzi o jej zdrowie

Maffashion zyskała popularność już lata temu, jednak dopiero po jej udziale w "Tańcu z Gwiazdami" w mediach coraz częściej pojawiły się informacje odnośnie jej życia prywatnego. Po jej udziale w tanecznym formacie fani z zapartym tchem wyczekiwali informacji o jej relacji z Michałem Danilczukiem, jednak do tej pory para nie potwierdziła swojego ewentualnego związku. Mimo wszystko Maffashion i Michał Danilczuk wybrali się na sylwestrową podróż do Paryża i nie dało się ukryć, że są tam sami! Romantyczne kadry obiegły sieć, a fani nie mieli już żadnych wątpliwości. Wygląda na to, że ubiegły rok był dość łaskawy dla Julii Kuczyńskiej, a już teraz początek nowego sprawia, że influencerka nie kryje szczęścia.

Okazuje się, że Maffashion jakiś czas temu udała się na podstawowe badania, które robi co kilka miesięcy i dzisiaj otrzymała wyniki, które bardzo ją ucieszyły. Nie da się ukryć, że poprzednie lata z jej życia mogły być stresujące, a to wszystko za sprawą jej poprzedniej relacji z ojcem jej dziecka- Sebastianem Fabijańskim. Okazuje się, że permanentny stres, jaki w sobie miał przyczynił się do bardzo złych wyników badań, ale teraz wszystko powraca na dobre tory.

Aaaaa w końcu. Po latach doprowadzania organizmu do ładu i składu... Po ruinie spowodowanej ogromną dawką permanentnego stresu mam wreszcie w normie prolaktynę. Dla kogoś to może być nic ciekawego- ja traktuję to jako ulgę - zaczęła Maffashion.

Następnie Maffashion podzieliła się z fanami informacją, że od ponad dwóch lat miała bardzo złe wyniki badań i w końcu może odetchnąć z ulgą:

Wyobrażacie sobie? Od marca 2022 roku aż do dziś ten hormon stresu miałam niebezpiecznie wysoki. Wręcz wystrzelony w kosmos. Wyniki miałam tak wysokie, że moja pani doktor dziwiła się, że w ogóle stoję. Ze stresu miałam masę zaburzeń w ciele: np. leciało mi mleko z piersi ( a nie byłam wtedy kobietą karmiącą). Ten hormon przez lata za nic nie chciał się unormować! Oczywiście to niejedyna zmiana, ale jedna z ważniejszych. - napisała Maffashion.

Dodatkowo, Maffashion zwróciła się do fanów, mówiąc, że przez lata wyniki jej badań były na tyle niepokojące, że miała podejrzenie nieprawidłowości związanych z przesadką mózgową, ale na szczęście się wszystko ustabilizowało.

Maffashion - życie prywatne

Maffashion od zeszłego roku jest łączona z Michałem Danilczukiem. Wszystko za sprawą tego, że nieustannie pokazywali się w swoim towarzystwie i byli dla siebie wsparciem w tych najbardziej kluczowych momentach w życiu. Dodatkowo, w ostatnim czasie wyjechali na romantyczny wyjazd do Paryża, co jedynie podsyciło plotki o ich romansie. Maffashion wspiera Michała w jego nowej roli, czyli w roli jurora "You Can Dance", a Michał w jednym z wywiadów opowiedział, że ma wielkie oparcie w swojej ukochanej. Nie powiedział wówczas, że ma na myśli Julię Kuczyńską, ale fani nie mieli żadnych wątpliwości.

Zadzwoniłem do dziewczyny. Zaczęła krzyczeć w słuchawkę, mówiąc, że właśnie na to czekaliśmy i bardzo się cieszy, jest dumna. Mam ogromne wsparcie w jej osobie - mówił wówczas Michał.

Śledzicie w mediach Julię i Michała?

