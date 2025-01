6 stycznia to wyjątkowa data dla Ani i Grześka Bardowskich dlatego wczoraj razem świętowali ten wyjątkowy czas. Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" podzieliła się swoim szczęściem i pokazała na swoim profilu na Instagramie wyjątkowe kadry. Ania Bardowska pokazała, co przygotował dla niej jej ukochany mąż.

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" świętowała 34. urodziny

Ania i Grzesiek Bardowscy to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych par, których miłość narodziła się w programie "Rolnik szuka żony". Rolnik zgłosił się do drugiej edycji hitu Telewizyjnej Jedynki, a Ania wysłała wówczas do niego swój list. Grzesiek od samego początku był zauroczony piękną brunetką i nie było wątpliwości, że zaprosi ją na gospodarstwo. Ostatecznie to właśnie z Anią rolnik stworzył szczęśliwy związek, który trwa do dziś. Zakochani w kwietniu 2016 roku powiedzieli sobie sakramentalne "tak", a później na świecie pojawiła się dwójka ich dzieci: synek Jaś i córeczka Liwia.

Ania i Grzesiek Bardowscy wzięli udział w "Rolnik szuka żony" już kilka lat temu, ale ich popularność ciągle rośnie. Dziś tylko profil Ani na Instagramie śledzi już ponad 333 tysiące internautów. Żona rolnika chętnie pokazuje, jak wygląda wygląda życie jej rodziny. Ostatnio Ania Bardowska z "Rolnika" dzieliła się swoim szczęściem publikując wzruszające nagranie, a teraz ogłosiła, że właśnie wczoraj świętowała swoje urodziny!

Kiedy mówisz sobie, że masz 34 lata, ale Twoja dusza odpowiada: ''Nie przesadzaj, mamy co najwyżej 27!'' 34 lata na liczniku i wciąż uczę się, że nie chodzi o perfekcję, tylko o radość z każdej chwili. Niech to będzie motto na kolejne lata! napisała na swoim profilu na Instagramie.

Internauci od razu ruszyli z komentarzami i składali życzenia urodzinowe:

Kochana mnóstwo zdrówka i radości każdego dnia, niech miłość, którą otaczają Cię najbliżsi wznosi Cię ponad chmury. Spełniaj marzenia i się nie zmieniaj

Zdrówka i spełniaj marzenia

Wszystkiego najlepszego komentują internauci.

Ania nie ukrywała wzruszenia widząc tyle ciepłych słów.

O mamo ile życzeń. Dziękuję Wam bardzo za miłe słowa i chęć poświęcenia mi chwili. Dziękuję napisała w komentarzach.

Podczas relacji na InstaStories Ania Bardowska pokazała, jaką słodką niespodziankę przygotował dla niej mąż. Grzegorz się postarał i zafundował ukochanej tort urodzinowy. Tylko spójrzcie na to zdjęcie!

Ani Bardowskiej z "Rolnik szuka żony" składamy najlepsze życzenia!

