Jakub Porada, 55-letni dziennikarz i prezenter związany z TVN24, ogłosił, że jego rodzina wkrótce się powiększy. Wiadomość o tym, że znowu zostanie ojcem, przekazał w wyjątkowy sposób podczas okresu świątecznego, co dodało temu wydarzeniu jeszcze bardziej emocjonalnego znaczenia. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo gratulacji od bliskich i internautów!

Jakub Porada znów zostanie ojcem: "Najpiękniejsze Boże Narodzenie"

Jakub Porada to znany i ceniony dziennikarz stacji TVN24. Od pierwszych dni założenia tego kanału w Polsce, przedstawia widzom najważniejsze wiadomości w serwisach i podsumowaniach dnia. Od 12 lat można go również oglądać w programie "Express" emitowanym na antenie TTV. Na swoim Instagramie dziennikarz chwali się kulisami swojej pracy i podróżami, jednak rzadko kiedy chwali się rodzinnymi kadrami, ale tym razem postanowił zrobić wyjątek. 55-latek nie kryje swojej radości związanej z oczekiwaniem na dziecko. Jest to wyjątkowy moment w życiu dziennikarza, który podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina. Dziennikarz opublikował zdjęcie na którym czule obejmuje ciążowy brzuszek swojej ukochanej.

Najpiękniejsze Boże Narodzenie – napisał dziennikarz.

Informacja o ciąży mocno zaskoczyła internautów, a sam Porada podkreśla, że to dla niego "najpiękniejsze Boże Narodzenie". Radosna nowina spotkała się z entuzjastycznymi reakcjami zarówno w jego kręgu zawodowym, jak i wśród fanów.

No i to są CUDOWNE Święta!!! Wspaniałe wiadomości! Gratulacje

Gratulacje i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

Oooo wspaniała wiadomość. Gratulacje!

Cudownie!!! Gratulacje!! – piszą internauci.

My również dołączamy się do gratulacji!

