Aleksandra Kwaśniewska, dziennikarka i córka byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, oraz jej mąż Kuba Badach, ceniony muzyk i wokalista, od lat uchodzą za jedną z najbardziej zgranych i lubianych par w polskim show-biznesie. Teraz mają kolejny powód do dumy i radości - Aleksandra Kwaśniewska przekazała radosne wieści. Razem z Jakubem Badachem mają co świętować.

Powód do dumy dla Aleksandry Kwaśniewskiej

Aleksandra Kwaśniewska, 44-letnia dziennikarka i córka byłego prezydenta RP, zamieściła w mediach społecznościowych wyjątkowy wpis. Nie chodziło jednak o kolejny odcinek jej popularnego podcastu "Jestem Kobietą". Tym razem radość miała związek z jej mężem, znanym wokalistą Kubą Badachem.

Choć Ola Kwaśniewska zwykle rzadko dzieli się życiem prywatnym w sieci, tym razem zrobiła wyjątek. Opublikowała screen z notowania Radia 357, który jasno pokazał, że razem z Badachem mają co świętować. Z opublikowanego przez Kwaśniewską nagrania ekranu wynika, że utwór "Coś w tej porze dnia", wykonywany przez Kubę Badacha, znalazł się na piątym miejscu w 178. notowaniu Radia 357. Wokalista uplasował się tuż za takimi artystami jak Kacperczyk, Sade Adu, Kaśka Sochacka oraz Fisz Emade Tworzywo.

Warto dodać, że piosenka Badacha przegoniła w zestawieniu utwory znanych gwiazd światowej i polskiej sceny muzycznej, m.in. Billie Eilish oraz duetu Katarzyna Nosowska i Król. To spore osiągnięcie, które zdecydowanie może napawać dumą. Ola Kwaśniewska, komentując sukces męża, była oszczędna w słowach, ale nie w emocjach. Do udostępnionego ekranu z listą przebojów dodała tylko jedno, krótkie słowo: "Och!". Tym prostym komentarzem dała do zrozumienia, jak wiele ten moment dla niej znaczy. Dla Kuby Badacha znaczy to równie wiele, ponieważ zdecydował się udostępnić jej post na swoim Instagramie.

Historia miłości Aleksandry Kwaśniewskiej i Jakuba Badacha

Miłość Aleksandry Kwaśniewskiej i Jakuba Badacha to związek, który od lat budzi zainteresowanie mediów, choć sami zainteresowani stronią od błysku fleszy. Para poznała się w 2009 roku, a ich relacja szybko przerodziła się w głębokie uczucie. Mimo różnicy charakterów i trybu życia - ona związana z mediami, on z muzyką - stworzyli silną i wspierającą się parę. W 2012 roku powiedzieli sobie "tak" podczas bajkowej ceremonii w Warszawie, która przyciągnęła uwagę całej Polski. Od tego czasu konsekwentnie chronią swoją prywatność, rzadko udzielając wspólnych wywiadów i unikając medialnego szumu.

