Podobnie jak wiele innych polskich gwiazd Małgorzata Rozenek-Majdan świętowała Wielkanoc gronie rodziny. Była prowadząca „Dzień dobry TVN” opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym pokazała, jak w tym roku przebiegało rodzinne spotkanie. Nie zabrakło dzieci prezenterki, a także rodziców oraz oczywiście męża i psiaków z jego gangu. Mogliśmy się już przyzwyczaić do tego, że wpisy Małgorzaty Rozenek-Majdan wywołują kontrowersje. Nie inaczej było i tym razem.

Wielkanoc u Małgorzaty Rozenek-Majdan

Najpierw wystawne śniadanie wielkanocne, później szukanie czekoladowych jajek. U Małgorzaty Roznek-Majdan nie brakowało atrakcji ani jedzenia. Na stole gwiazdy TVN pojawiło się mnóstwo potraw. Wszystko zostało ładnie podane, co mogliśmy zobaczyć na Instagramie byłej prowadzącej „Dzień dobry TVN”. Jednak wśród komentarzy pojawiły się krytyczne słowa. Kilkoro internautów wytknęło brak koszyka i zapominanie o tradycji. Do tego doszły sugestie, że Rozenek-Majdan zamówiła catering.

A koszyczek? W tym roku nie po drodze było?

Ciekawe, ile z tego zjadła pani Małgosia.

Gdybyś to sama przygotowała z miłości i chęci dla najbliższych, to byłoby wow…

Nagraniem z rodzinnego świętowania podzielił się również Radosław Majdan. Tam z kolei zwrócono też uwagę na to, że jeden z synów Małgorzaty Rozenek siedział w czapce.

Oczywiście Małgorzata Rozenek-Majdan nie odpowiedziała na zaczepne komentarze. I nie musiała, bo w jej obronie stanęło sporo fanów, którzy przypomnieli, że każdy ma prawo obchodzić święta, jak mu się podoba, natomiast to, czy ktoś sam przygotowuje potrawy, nie jest żadnym wyznacznikiem. Fani zaapelowali, by przestać krytykować prezenterkę za wszystko, co robi. Nagranie ze świąt pojawiło się również na profilu Radosława Majdana. Później gwiazdy odwiedziła zaprzyjaźniona para: Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś razem ze swoim synkiem Milanem, który dobrze bawił się z Heniem. Wiele osób z pewnością mogłoby pozytywnie pozazdrościć tak rodzinnej atmosfery.

