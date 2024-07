Dieta Master Cleanse, zwana też dietą lemoniadową, oprócz spadku masy ciała, może przysporzyć wielu problemów zdrowotnych. O diecie Master Cleanse zaczęło być głośno za sprawą Beyonce, która z pomocą tej metody zrzuciła kilka kilogramów. Dietetycy jednak przestrzegają przed długotrwałym stosowaniem tej formy diety, a właściwie głodówki.

Na czym polega dieta Master Cleanse?

Dieta Master Cleanse jest bardzo restrykcyjna i ekstremalna, a może lepiej powiedzieć, że to właśnie głodówka. Ekstremalna dlatego, że polega wyłącznie na piciu przez przynajmniej 10 dni wyłącznie lemoniady, a restrykcyjna, bo owa lemoniada może składać się tylko i wyłącznie z 4 składników: soku z cytryny, syropu klonowego, pieprzu cayenne i wody. Nie trzeba być dietetykiem, żeby zauważyć, jak bardzo uboga w składniki odżywcze jest ta dieta. Dziennie należy wypić od 6 do 12 porcji takiej lemoniady, a na jedną porcję składają się: 2 łyżki świeżo wyciśniętego soku z cytryny, 2 łyżki syropu klonowego, odrobina pieprzu cayenne i woda, którą należy dopełnić szklankę. Tak sporządzony napój należy wypić w ciągu 10 minut od przygotowania. Do tej głodówki trzeba przygotować się kilka dni wcześniej i przez kilka dni z niej wychodzić.

Jakie korzyści może przynieść dieta Master Cleanse?

Osoby, które zachwalają dietę Master Cleanse wskazują jako główne jej zalety: spadek masy ciała, oczyszczenie organizmu z toksyn, wzrost energii oraz zdrowszą cerę. Jednak eksperci żywienia mają zgoła odmienne zdanie na temat lemoniadowej głodówki, a taką mieszankę do picia zalecają ewentualnie jako uzupełnienie pełnowartościowej diety.

Jakie szkody może przynieść dieta Master Cleanse?

Taka głodówka ma raczej działanie przeczyszczające, a nie oczyszczające organizm, a spadek masy ciała związany jest raczej z ubytkiem tkanki mięśniowej i wody z organizmu. Brak wielu niezbędnych składników pokarmowych jest dla organizmu wyniszczający. Taka forma głodówki może zaburzyć funkcjonowanie mikroflory jelitowej, a powrót do jego prawidłowego działania może okazać się czasochłonny. Zatem na dłuższą metę taka forma diety–głodówki może doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

Dlatego osoby, którym zależy na własnym zdrowiu, potraktują informację o lemoniadowej głodówce jako ciekawostkę, ewentualnie zastąpią takim napojem jeden lżejszy posiłek w ciągu dnia.