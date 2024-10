Roksana Węgiel i Kevin Mglej są jedną z najgorętszych par w naszym rodzimym show-biznesie i chętnie chwalą się swoim uczuciem w mediach społecznościowych. Minęło kilka tygodni od ich ceremonii ślubnej, a oni wyglądają, jakby ich miesiąc miodowy nadal trwał. Małżeństwo wybrało się na romantyczną podróż do Szwajcarii i właśnie tam postanowili podzielić się wspaniałą nowiną z fanami.

Roxie i Kevin mają co świętować. Wokalistka przekazała wspaniałe wieści

Miłość Roksany Węgiel i Kevina Mgleja rozwija się z dnia na dzień. W sierpniu para stanęła na ślubnym kobiercu i powiedziała sobie sakramentalne "tak". Zdjęcia z ich uroczystości obiegły wszystkie media — nic dziwnego, w końcu ceremonia wyglądała jak z bajki. Małżeństwo chętnie dzieli się swoim szczęściem w mediach społecznościowych, choć ostatnio wokalistka musiała stawić czoła pewnym trudnościom. Roksana Węgiel zabrała głos ws. swojego zdrowia po tym, jak musiała odwołać swoją trasę koncertową, na którą czekała kilka miesięcy. Wokalistka przyznała, że choruje na cukrzycę. i chce teraz zadbać o swoje zdrowie.

Na Instagramie 19- latki pojawiła się nowa relacja z wyjątkowego wyjazdu z ukochanym. Małżeństwo postanowiło wybrać się do Szwajcarii, by spędzić romantyczne chwile we dwoje. Oboje chętnie dzielą się wspólnie spędzonymi chwilami i poinformowali swoich fanów, że obchodzą kolejną rocznicę związku.

Another year with my love (tłum. Kolejny rok z moją miłością) — napisała Roksana Węgiel.

Instagram @roxie_wegiel

Nie da się ukryć, że producent muzyczny jest zapatrzony w swoją ukochaną. Ostatnio Roksana Węgiel i Kevin Mglej zostali przyłapani na czułościach po "Tańcu z gwiazdami" - małżeństwo zasiadło na widowni, by zobaczyć uczestników nowej edycji. To był też idealny moment, by trochę powspominać. W rocznicę ich związku 27-latek również opublikował urocze wideo przedstawiające wokalistkę, które opatrzył czułym opisem.

Kolejny rok z moją queen — napisał Kevin Mglej.

Obecnie wokalistka skupia się na odpoczynku i regeneracji. Ostatni czas, który Roxie spędziła w szpitalu, mocno zaniepokoił jej fanów, ale też uświadomił ją, że czas zadbać o swoje zdrowie. Cukrzyca jest przewlekłą chorobą, która będzie wymagała od 19-latki wdrożenia na stałe odpowiednich nawyków w postaci m.in. specjalnej diety. Mamy nadzieje, że wokalistka o to zadba i będzie czuła się jak najlepiej. Gratulujemy parze kolejnego, wspólnego roku!

